Sudca, ktorý pustil Dědečka: Kolega sa postavil na jeho stranu! Čelil pranierovaniu aj vyhrážkam

BRATISLAVA – Mnoho ľudí zostalo v šoku potom, ako sudca Marek Filo nevzal do väzby šoféra zo Zochovej Dušana Dědečka. Namiesto toho rozhodol o tom, že stíhaný bude na slobode. Odvolací súd síce toto jeho rozhodnutie zvrátil a Dědečka vzal do väzby, Filo však už v tom čase musel čeliť ostrej kritike. Pre vyhrážky mal dokonca ochranku.

Svojho kolegu z talára sa preto rozhodol zastať šéf trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Bratislave Peter Šamko. Ten v súvislosti s Filom hovorí o verejnom lynči. „Považujem za absolútne neprijateľné, aby bol sudca vystavený verejnému pranierovaniu (vyhrážaniu) a to len z toho dôvodu, že nerozhodol podľa predstáv politikov, časti médií, či konkrétnych jednotlivcov. Úlohou sudcu pri rozhodovaní (a to aj pri rozhodovaní návrhu na vzatie do väzby) nesmie byť snaha zapáčiť sa médiám, politikom, či verejnej mienke, ale sudca musí rozhodovať podľa zákona, svojho vlastného presvedčenia a svoje rozhodnutie musí náležitým spôsobom odôvodniť,“ uviedol na webe Právne listy.

S takýmto rozhodnutím sudcu je podľa neho možné nesúhlasne polemizovať, avšak v žiadnom prípade nie je možné tolerovať, aby sa nesúhlas verejnej mienky s rozhodnutím sudcu zosobňoval v osobe sudcu, a aby sudca za riadny výkon svojho povolania čelil vyhrážkam, urážkam, či vylepovaním fotografie jeho tváre na mieste dopravnej nehody.

„Je paradoxom dnešnej doby, že na jednej strane máme plné ústa humanizmu a tolerancie, ale keď treba, tak vieme vychŕliť kopec nenávisti voči sudcovi len z dôvodu jeho rozhodnutia. A potom sme prekvapení, keď niektoré verbálne ataky prerastú do atakov fyzických. Sudca tu nie je nato, aby si niektorí členovia spoločnosti na ňom vybíjali svoju frustráciu, a už vôbec nie je možné pripustiť, aby sa sudca bál rozhodovať podľa zákona a svojho presvedčenia, a to iba preto, že následkom takéhoto jeho postupu môže byť nie nesúhlas s jeho rozhodnutím, ale nenávisť voči jeho osobe a strach o život. Áno, sudca toho musí zniesť veľa, ale nemožno pripustiť, aby sa stal handrou, do ktorej si môže kopnúť ktokoľvek, ak sa mu zachce,“ odkázal.

Keď politici, či niektoré médiá, dôrazne odsudzujú všetky druhy nenávisti, potom by si podľa neho mali uvedomiť, že nenávisti často čelia aj sudcovia za svoju rozhodovaciu činnosť, a že práve verejný sektor je až príliš často otvorený či tolerantný k pranierovaniu sudcu za jeho rozhodovanie. Zároveň sa pýta, či je normálne, aby sudcovia museli chodiť s policajnou ochrankou len preto, že niekoho nezoberú do väzby.

Poukázal tiež na to, že ani vtedy, keď odvolací súd rozhodne opačne, čo bol aj prípad Dědečka, neznamená to, že sudca rozhodol v rozpore so zákonom, či svojvoľne. Dôvodom odlišného rozhodnutia môže byť opačný právny názor na niektoré skutkové okolnosti, z ktorých sa napríklad vyvodzuje väzobný dôvod. „To je dvojinštatnosť trestného konania a je bežné, že nadriadený súd má opačný názor než súd prvého stupňa,“ odkázal.

Filo ako sudca Okresného súdu Bratislava I. rozhodol o tom, že Dušan Dědeček obvinený v prípade tragickej dopravnej nehody v centre Bratislavy s piatimi obeťami bude stíhaný na slobode. Prokurátor však podal sťažnosť a Krajský súd v Bratislave jej vyhovel. Dědeček tak putoval do väzby.