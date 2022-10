PRÁVE TERAZ Krajský súd rozhodol: Dušan Dědeček ide do väzby! Senát nebol jednotný

BRATISLAVA - Na Krajskom súde v Bratislave sa dnes rozhodne, či obvinený Dušan Dědeček pôjde do väzby. Okresný súd Bratislava I ho minulý týždeň nechal stíhaného na slobode, prokurátor podal voči tomu sťažnosť.

Senát v rozhodovaní o Dědečkovej väzbe nebol jednotný. Jeden z členov bol proti vzatiu Dédečka do väzby a plne sa stotožnil v rozhodnutím sudcu Okresného súdu Bratislava I. Podľa neho dôkazy, že by obvinený pokračoval v trestnej činnosti, neboli natoľko silné, aby bol stíhaný väzobne.

"Chcel by som zdôrazniť, že to, že niekto je stíhaný na slobode, nie je prekážkou trestnému stíhaniu," povedal sudca.

Senát Krajského súdu rozhodol, že obvinený Dušan Dědeček sa berie do väzby. "Zdôrazňujem, že toto nie je rozhodnutie o vine, nie je to ani trest. Je to len opatrenie, aby sa zabránilo určitému ďalšiemu konaniu obvineného," uviedla predsedníčka senátu.

"Veľmi dôsledne a zodpovedne sme sa oboznámili s celým spisovým materiálom. Konštatujeme, že sťažnosti prokuratúry sme vyhoveli len čiastočne. Existuje také množstvo skutočností a faktov, ktoré nám dávajú obraz o tom, že môžeme uviesť, že pán obvinený sa mohol dopustiť skutku, pre ktoré je vznesee obvinenie a čo sa týka právnej kvalifikácie, je plne v kompetencii prokurátora," povedala sudkyňa.

Dědeček hovorí, že by chcel byť stíhaný na slobode, preto vždy pracoval pre nepočujúcich a nechcel by po sebe zanechať otvorenú prácu. "Prikláňam sa preto k návrhu svojho advokáta a žiadam sťažnosť prokurátora zamietnuť," povedal obvinený. Senát sa momentálne radí.

Dědeček hovorí, že nemá záujem vyhnúť sa trestu. "Ten prežívam v sebe, každú noc. Pred súd sa postavím vždy, keď mi to bude určené. Budem orgánom činným v trestnom konaní vždy po ruke. Nemám záujem sa skrývať," povedal obvinený.

Obhajca Dušana Dědečka súdu odovzdal potvrdenie o tom, že obvinený dobrovoľne odovzdal svoj cestovný pas na polícii a čestné prehlásenie syna obvineného, podľa ktorého syn Dědečka prehlasuje, že od prepustenia obvineného zo zadržania, otca vozí svojím alebo požičaným autom. Čestné prehlásenie je notársky overené. Syn v ňom prehlasuje, otca vozí všade, kam bude potrebovať.

Pojednávanie s Dušanom Dědečkom sa začalo o 08:30. Predsedníčka senátu na úvod povedala, že krajský prokurátor súdu doručil doplnenie sťažnosti. Dědeček prišiel na súd v sprievode svojho advokáta. Na sebe mal modrú mikinu a okuliare.

Dušan Dědeček je obvinený zo všeobecného ohrozenia, za čo mu hrozí trest odňatia slobody 20 až 25 rokov, v krajnom prípade doživotie. Začiatkom októbra šoféroval pod vplyvom alkoholu a rýchlosťou nie menej ako 100km/h sa vyrútil na zastávku Zochova na Staromestkej ulici v Bratislave. V tom čase tam bolo asi 40 ľudí. V dôsledku tragickej nehody prišlo o život 5 ľudí a ďalších 5 bolo zranených.

Dědečkovi namerali takmer 2 promile alkoholu. Okresný súd Bratislava I minulý týždeň rozhodol, že Dědeček bude stíhaný na slobode. Prokurátor s tým nesúhlasil a voči rozhodnutiu podal sťažnosť. Dnes rozhoduje Krajský súd.