Žena chcela peniaze, na ktoré mala nárok: ŠOK Otrasný prístup úradníčky! Reaguje aj ministerstvo práce

BRATISLAVA – Svojich peňazí sa musela opakovane domáhať. Mladá žena bola štyri roky zamestnaná, potom o prácu prišla, od štátu si tak chcela nárokovať to, na čo má zo zákona právo – dávku v hmotnej núdzi. Narazila však na neústretový prístup úradov a ak by o peniaze, ktoré jej prislúchajú, opakovane nezabojovala, je možné, že dnes by z nich nevidela ani cent.

Žena sa o svoju negatívnu skúsenosť s úradom práce anonymne podelila na sociálnej sieti. Dnes má 24 rokov a od septembra je nezamestnaná, no od 20-tich rokov podľa vlastných slov pracovala pre konkrétnu firmu. „Keďže som mala splnené podmienky, tak som mohla šesť mesiacov poberať podporu v nezamestnanosti. Mám vlastný byt, na ktorý splácam hypotéku, bývam sama, starám sa sama o seba od 20-tky, tak som si po tých šiestich mesiacoch poberania podpory chcela ísť požiadať o dávku v hmotnej núdzi,“ uviedla v skupine Nekŕmte nás odpadom.

Išla preto na príslušný úrad, pracovníčke uviedla dôvody, ktoré ju tam priviedli a podala jej občiansky preukaz. Potom však prišiel šok. „Keď videla môj dátum narodenia, rovno mi občiansky vrátila, že nemám 25 rokov, tým pádom nemám nárok na dávku v hmotnej núdzi. Že do 25 rokov sa rátam ešte s rodičmi a je úplne jedno, že už sa starám sama o seba. Skoro som odpadla, ale zároveň ma to ani neprekvapilo, lebo v tomto štáte je možné všetko, tak som odišla,“ opísala svoju skúsenosť.

Mladá žena sa však rozhodla nenechať vec iba tak a všetko si ešte na vlastnú päsť začala preverovať. Obrátila sa na známu, ktorá pracuje na úrade práce, avšak v inom meste. „Moja známa mi povedala, že áno, o hmotnú núdzu si môže požiadať človek od 25 rokov, ale je tam pár výnimiek, kedy si môže požiadať aj mladší človek a jednou z nich je presne aj moja situácia, keď človek poberal podporu v nezamestnanosti,“ povedala.

Ešte v ten deň sa preto vybrala na úrad práce znova. Opäť narazila na rovnakú pracovníčku, ako aj pri prvej návšteve a konfrontovala ju s tým, čo jej povedala známa. Ani tento raz však nepochodila. „Ona mi aj tak na to povedala, že určite nie, a dala mi telefónne číslo na jej kolegyňu, ktorá schvaľuje dávky v hmotnej núdzi, a že keď si to chcem overiť, mám si tam zavolať. Okej, zavolala som, pani mi samozrejme povedala to isté, mne už vrela krv v žilách lebo som si bola na 100 percent istá, že mám na dávku nárok. Moja známa sa už chytala za hlavu a povedala, že si mám vybaviť papiere, a že ich mám odniesť na úrad a trvať na tom, že si chcem o dávku požiadať,“ pokračovala.

„Išla som si pobehať všetky inštitúcie, mestský úrad, bytové družstvo, sociálnu poisťovňu, keďže ku všetkému bolo potrebné potvrdenie, že náhodou niekde nedlhujem peniaze a išla som s kompletne vyplnenými papiermi naspäť na úrad, opäť k pani, u ktorej som bola už dvakrát. Dala som jej všetky papiere, pozerala na mňa a aj sa ku mne správala úplne pohŕdavo, neodpustila si zopár narážok, asi šesťkrát si prelistovala všetky papiere, len aby mohla nájsť, že mi nejaký papier chýba a poslať ma preč. Ale mala smolu, lebo som mala všetko kompletné. Nechala som jej ešte aj na papieriku napísané, kde presne nájde zákon, v ktorom si môže prečítať, že mám pravdu a odišla som,“ dodala. Prešli dva týždne a žene na účet dávka v hmotnej núdzi nakoniec prišla.

„Moja otázka znie, ako môžu takýto ľudia pracovať na úradoch. Nehovorím, každý sa môže zmýliť ,ale pani si to mala overiť hneď, keď som sa tam druhýkrát vrátila a nie ma zase odbiť. A robiť si zo mňa srandu až do poslednej chvíle. Ľudia chodia na úrad a spoliehajú sa, že im tam zamestnanci pomôžu a usmernia ich, keďže sa v tom veľa ľudí nevyzná. Ja som mala šťastie, že som si to mala kde overiť, keby nie, tak to ďalej neriešim a prišla by som o peniaze, na ktoré mám nárok. A nie je to žiadny nový zákon, čiže neverím, že som prvá osoba s takouto situáciu, ktorá tam za nimi prišla. Koľko ľudí predo mnou už takto poslali preč?,“ pýta sa.

Hmotná núdza je podľa zákona stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem. Dávka sa pohybuje od 68,80 až po 241,30 v závislosti od toho, či ide o jednotlivca, dvojice alebo podľa toho, aký má daná osoba alebo osoby počet detí.

Ministerstvo dalo mladej žene za pravdu

To, že mladá žena bola v práve, potvrdilo aj ministerstvo práce. Pripomenuli, že zákon o pomoci v hmotnej núdzi stanovuje výnimky, kedy sú deti do 25 rokov posudzované samostatne. Medzi ne patrí aj to, že žene už predtým vznikol nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti. Platí to aj vtedy, ak nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti v čase posudzovania nároku na pomoc v hmotnej núdzi už netrvá. „Nakoľko klientka poberala dávku v nezamestnanosti, tak sa na jej prípad vzťahuje vyššie uvedená zákonná výnimka, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že jej následne bola pomoc v hmotnej núdzi priznaná,“ uviedli.

Podľa ich slov sú zamestnanci úradov vo veci poskytovania pomoci v hmotnej núdzi zo strany ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny usmerňovaní a priebežne, v prípade potreby, prebiehajú na úradoch metodické dni. Zdôraznili tiež, že každý občan má právo podať žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi, ktorou sa úrad zaoberá. „Je nám ľúto, ak klientka mala negatívnu skúsenosť s úradom, v prípade, ak by uviedla konkrétny úrad, vedeli by sme uvedené informácie preveriť,“ dodali.