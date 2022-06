Tisícky návštevníkov prilákal pracovný veľtrh Kariéra EXPO, kde prácu ponúklo viac ako 60 firiem

KOŠICE - Viac ako 60 zamestnávateľov predstavilo voľné pracovné miesta na veľtrhu práce Kariéra EXPO v Košiciach. O tom, že Slováci chcú pracovať, svedčí aj skvelá návštevnosť podujatia. Práve voľné pracovné miesta prilákali tisícky návštevníkov z Košíc, Prešova a okolitých miest na východnom Slovensku. Počas celého dňa bolo možné načerpať inšpiráciu prostredníctvom zaujímavých prednášok spíkrov a influencerov. Návštevníci si na veľtrhu mohli otestovať svoje jazykové a IT zručnosti, ako aj vyskúšať pracovný pohovor naživo.

„Pracovný trh sa prebudil a práve preto sme sa rozhodli podporiť aj regióny, kde je menej pracovných príležitostí a priniesť tak nové možnosti pre ľudí, ktorí si aktuálne hľadajú novú prácu v oblasti metropoly východu, v Košiciach,“ uviedol Peter Libuša, generálny riaditeľ spoločnosti Kariéra.sk.

Pracovný veľtrh navštívili tisícky ľudí hľadajúcich prácu v oblasti východného Slovenska

Na podujatí bola široká ponuka práce od zamestnávateľov z viacerých segmentov, naprieč administratívou, bankovníctvom, cestovným ruchom, IT, marketingom, obchodom, výrobou a ďalšími. Predstavili sa tu spoločnosti: Kaufland Slovenská republika, Adecco Slovensko, EURES Slovensko, Allianz SP, Deutsche Telekom Services Europe Slovakia, Doprastav, HRQ Group, IBM, Ozbrojené sily Slovenskej republiky, Solar Turbines, NASES – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby a ďalší.

Kariéra EXPO prináša možnosť nájsť si prácu v obchode, výrobe, marketingu, IT aj v administratíve

„V rámci veľtrhu Kariéra EXPO prinášame návštevníkom voľné pracovné pozície naprieč celou našou spoločnosťou, kde ponúkame okrem pracovných pozícií v obchode aj možnosť zamestnať sa na pozíciách v oblasti administratívy, účtovníctva i ďalších zaujímavých miestach, ktoré sú situované na východe Slovenska, ale aj v rámci našej centrály v Bratislave,“ uviedol Andrej Kulaviak, Vedúci oddelenia recruitingu a personálneho marketingu, Kaufland Slovenská republika.

„Sme americká globálna firma, ktorá má časť oddelení aj v Európe a práve Kariéra EXPO je skvelou príležitosťou odprezentovať naše pracovné príležitosti aj v Košiciach, kde sídli technická podpora. Zároveň by som rada poďakovala organizátorom za skvelé zvládnutie celého podujatia, ktoré budem odporúčať aj kolegom z Bratislavy,“ uviedla Vladimíra Rychtáriková, Technical care manager, AT & T Global Network Services Slovakia.

V IT si nevyberajú firmy kandidátov, ale kvalitní informatici si vyberajú spoločnosti, kde budú pracovať

„Situácia na trhu práce pri IT pozíciách je veľmi náročná. Sme v pozícii, že nie firmy si vyberajú kandidátov, ale kvalitní kandidáti si vyberajú spoločnosti, pre ktoré chcú pracovať. Sme veľmi radi, že sme sa po dlhšej dobe mohli osobne stretnúť so záujemcami o prácu a odprezentovať im naše zaujímavé projekty,“ uviedol Pavol Miroššay, generálny riaditeľ Slovensko IT.

Poskytovanie efektívnych, spoľahlivých ​a bezpečných IT služieb občanom považuje za dôležité aj riaditeľka Sekcie prevádzky informačných systémov Daša Krátka , ktorá na podujatí povedala viac o budovaní kľúčových kompetencií pre spoľahlivú bezpečnú a efektívnu prevádzku IT systémov v NASES – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby. Čo považuje NASES za dôležité pre dosiahnutie kvalitného poskytovania IT služieb? „V prvom rade kľúčové kompetencie, ktoré musia byť pokryté vlastnými personálnymi zdrojmi, ďalej vytvorenie podmienok na systematické a štruktúrované rozširovanie služieb a v neposlednom rade dôsledné aplikovanie prevádzkových postupov,“ uviedla Daša Krátka.

Na pracovnom veľtrhu čakali na návštevníkov zaujímavé témy z oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania, sebarozvoja a množstvo ďalších tém z oblasti kariérneho poradenstva, tiež prednášky zo sveta internetových technológií.