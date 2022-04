AKTUÁLNE Krajský súd v Bratislave rozhodol! Ľudovít Makó a Boris Beňa ostávajú na slobode

Aktualizované o 10:57 Senát Krajského súdu v Bratislave rozhodol, že sťažnosť prokurátora zamietol. Boris Beňa aj Ľudovít Makó tak ostávajú na slobode. Senát rozhodoval aj napriek námietkam zaujatosti voči zloženiu senátu.

Aktualizované 9:05 Na súde niekto nahlásil bombu a novinári aj personál museli opustiť budovu. Verejnosť je z pojednávania vylúčená.

Galéria fotiek (27) Ľudovít Makó a Boris Beňa na Krajskom súde v Bratislave

Polícia zadržala Ľudovíta Makóa pre krivú výpoveď a prísahu. Borisa Beňu pre krivé obvinenie, prísahu a výpoveď. Prípad sa má týkať skutku, pre ktorý sú obvinení bývalý riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský a podnikateľ Zoroslav Kollár.

Sudkyňa Okresného súdu Bratislava III minulý týždeň rozhodla, že Boris Beňa a Ľudovít Makó do väzby nepôjdu. "Podľa sudkyne pre prípravné konanie neboli naplnené materiálne podmienky väzby, a to najmä dôvodnosť obvinenia," povedal vtedy hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. Ozrejmil, že prokurátorka voči rozhodnutiu podala sťažnosť. O tej rozhoduje dnes Krajský súd v Bratislave. Aj keď je pojednávanie verejné, konať sa bude bez prítomnosti verejnosti. Na súde by totiž mali zaznieť utajované skutočnosti.

Obvinený Ľudovít Makó pred pojednávaním povedal, že aj keby dnes skončil vo väzbe, svoju výpoveď nezmení. Obhajcovia však podali námietku zaujatosti voči sudcovi Šamkovi, nie je preto jasné, či pojednávanie neodročia.