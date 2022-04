PRVÉ reakcie na rozsudok nad Kotlebom: Šeliga hovorí o konci jednej kapitoly extrémizmu na Slovensku

BRATISLAVA - Je tu deň D a nad lídrom ĽSNS Marianom Kotlebom dnes Najvyšší súd SR vyriekol rozsudok v kauze šekov so sumou 1488 eur. Aj keď verejnosť zrejme čakala prísnejší trest, Kotleba vyviazol "len" s podmienkou a prišiel tiež o poslanecký mandát, a tak ho v Národnej rade až do konca volebného obdobia neuvidíme ako poslanca. Ako na dnešný rozsudok reagujú jeho kolegovia a politici?

Kollár verí, že rozsudok prišiel na základe dôkazov

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) verí, že Najvyšší súd (NS) SR rozhodol v prípade predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu v kauze rozdávania šekov na základe relevantných dôkazov. Pre Uviedla to Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová s tým, predseda Národnej rady SR nezvykne komentovať rozhodnutia súdov.

Remišová postavila otázku dňa po rozsudku nad lídrom ĽSNS

Strana Za ľudí víta rozhodnutie Najvyššieho súdu SR v súvislosti s odsúdením poslanca Mariana Kotlebu (ĽSNS). Uviedla to vicepremiérka a predsedníčka strany Veronika Remišová. Konštatuje, že je úlohou všetkých štátnych inštitúcií a orgánov ochrany práva pracovať tak, aby totalitné a zločinecké ideológie nemohli rozkladať spoločnosť.

"Legitímnou otázkou dnes je, či strana Mariana Kotlebu a jej klon Republika majú mať priestor na politickej scéne štátu, ktorý sa hlási k demokracii a vláde zákona," povedala Remišová. Dodala, že Slovensko sa vo svojej histórii muselo vyrovnávať s totalitou, fašizmom aj komunizmom. V súčasnosti sa slobodná a demokratická spoločnosť musí, aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine, brániť. Obranu demokracie a právneho štátu očakáva Remišová predovšetkým od generálnej prokuratúry.

Hlas rozhodnutie súdu rešpektuje

Mimoparlamentná strana Hlas-SD rešpektuje rozhodnutie súdu. Hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková to uviedla v reakcii na utorkové rozhodnutie Najvyššieho súdu SR v kauze kontroverzných šekov poslanca Mariana Kotlebu (ĽSNS).

Uzatvára sa jedna etapa, píše Šeliga

Do komentárov ohľadom rozsudku sa pridal aj Juraj Šeliga zo Za ľudí. Podľa neho sa uzatvára jedna kapitola slovenského extrémizmu. "Odsúdenie Mariana Kotlebu je v boji proti fašistom, nacistom a iným extrémistom, ktorí u nás bujnejú, zásadné a prelomové. Akákoľvek propagácia extrémistických symbolov a materiálov je neprípustná a netolerovateľná a o to viac to platí, keď ide o poslanca NR SR," píše Šeliga.

Prvým, kto sa ozval bol mladý poslanec za OĽaNO Andrej Stančík, ktorý hovorí o dôležitom signále. "Príde o poslanecký mandát a my si aspoň nachvíľu oddýchneme od sirén a vyhrážok v pléne," pochvaľoval si aj tento rozsudok Stančík.

Chabé víťazstvo pre demokraciu, píše sa v stanovisku SaS

Odsúdenie Mariána Kotlebu a strata mandátu poslanca je podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) chabým víťazstvom demokracie nad extrémizmom a neonacizmom. "Hoci dostal Kotleba len podmienku, rozsudok potvrdil, že je neonacista a že spoločnosť nemôže tolerovať propagáciu extrémizmu. ĽSNS by si však po tomto verdikte súdu zaslúžila rozpustenie. Platí to aj v prípade Republiky, pretože jej predstavitelia boli v tom čase verní prisluhovači Mariána Kotlebu," uviedol podpredseda SaS Martin Klus.

Slovensko ho už nebude trpieť v parlamente, tvrdí OĽaNO

Spravodlivý trest si zaslúži ten, kto rozdáva šeky v hodnote 1488 eur v deň výročia vyhlásenia Slovenského štátu. Uviedlo to hnutie OĽaNO v reakcii na utorkové rozhodnutie Najvyššieho súdu (NS) SR v kauze kontroverzných šekov poslanca Mariana Kotlebu (ĽSNS) s tým, že ide o fašistickú symboliku.

"Zároveň stratí mandát poslanca, čiže sa už nebude musieť trápiť dodržiavaním rokovacieho poriadku v Národnej rade SR a celé Slovensko sa nebude musieť trápiť počúvaním jeho bludov v pléne parlamentu," skonštatovalo OĽaNO.

Čo im ešte stále bráni v rozpustení strany? Pýta sa Šimečka

Podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska tiež vníma finálny rozsudok s miernym sklamaním. "Nie je to síce tak tvrdý trest, ako pôvodné štyri roky od Špecializovaného trestného súdu. Od teraz je však absolútne legitímnou otázkou, čo bráni rozpustiť aj jeho partiu násilníkov, známu pod skratkou ĽSNS," pýta sa rétoricky Šimečka.

Podobný názor zastáva aj predsedníčka PS Irena Bihariová, ktorá hovorí, že už je najvyšší čas rozpustiť stranu ĽSNS.

Europoslanec Peter Pollák za OĽaNO po vynesení rozsudku poriadne vypenil. Podľa neho Kotlebu "prevychová" len basa. "Nechápem ako súd mohol prehliadnuť to, že Kotleba v minulosti v uniforme Hlinkovej gardy pochodoval v uliciach, hajloval či kričal Na stráž, oslavoval fašistický režim Slovenského štátu či popieral holokaust," píše nahnevaný Pollák.

Žiak z SaS bol dokonca priamo na pojednávaní

Ostrejší poslanec Miroslav Žiak z SaS bol dokonca priamo na pojednávaní, keď súd vyriekol nad Kotlebom rozsudok. V statuse sa však neudržal a urobil aj menšiu náražku na pôvodnú hrozbu 4-ročného väzenia.

Komentovanie rozsudku si zobral pod svoje krídla aj europoslanec Martin Hojsík z PS. "Nebudem predstierať, že nie som z dnešného rozhodnutia NS SR sklamaný. Myslím, že nie som sám. Súd rozhodol, že Kotleba je fašista, no vo väzení na teraz neskončí," popisuje Hojsík.

