Prezidentka Čaputová: Zahraničná politika nebude úspešná bez jasnej podpory doma

BRATISLAVA - Bolo by ilúziou myslieť si, že slovenská zahraničná politika bude úspešná, ak nebude mať jasnú podporu doma. Práve tú dnes strácame a musíme sa o ňu znova uchádzať. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla v príhovore na 20. ročníku Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky SR. Politikov, diplomatov i odbornú verejnosť vyzvala k vysvetľovaniu a komunikácii, ale aj pripomínaniu slovenských záujmov.

"Dnešné zahraničnopolitické rozpoltenie spoločnosti je totiž aj naším dielom, ľudí z rovnakého hodnotového sveta, ktorí jednoznačne zdieľame západnú geopolitickú orientáciu. Preto pozorne vnímajme dobu, v ktorej žijeme, bez poľavovania z našich hodnôt vysvetľujme a komunikujme. Prestaňme deliť spoločnosť na konšpirátorov a tých našich. Na obdivovateľov nedemokratických režimov a ľudí so zdravým rozumom. Priznajme si, že to, čo príde absolútne samozrejmé nám, nemusí byť samozrejmé veľkej časti spoločnosti," vyhlásila prezidentka. Vidí zmysel prihovárať sa množstvu ľudí, ktorí majú "obyčajnú ľudskú obavu", sú zmätení z pretlaku informácií či náchylnejší veriť klamstvu.

Politiku neutrality označila pre Slovensko ako nezodpovednú voľbu. Dodala, že sa o tom presvedčila aj Ukrajina. "Vysvetľujme, že keď dnes hovoríme o podpore Ukrajiny, nie je to preto, že tak hovoria Spojené štáty americké alebo Brusel. Vravíme to my, ako priamy sused Ukrajiny," zdôraznila. Predsunutá prítomnosť spojeneckých síl na našom území je podľa nej v slovenskom záujme, pretože posilní obranyschopnosť a pomôže ozbrojeným silám zaplniť medzery v spôsobilostiach. Ako dodala, členstvo v Európskej únii (EÚ) a NATO si SR slobodne vybralo pre lepšie možnosti presadiť svoje záujmy.

Galéria fotiek (6) Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas diskusie na hodnotiacej konferencii zahraničnej a európskej politiky SR za rok 2021

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Slovensko sa prezentuje ako právny štát

Čaputová ocenila, že Slovensko v debate Európskej únie pevne a jasne stojí na strane princípov právneho štátu. "Podmienenie čerpania zdrojov EÚ dodržiavaním princípov právneho štátu považujem za potrebný a legitímny krok," skonštatovala. Slovensku sa podľa prezidentky darí aj v oblasti zelenej tranzície. Poukázala na prihlásenie sa k záväzku klimatickej neutrality či veľké ambície SR pri znižovaní emisií. Treba podľa nej dbať na to, aby tranzícia bola férová a spravodlivá.

Galéria fotiek (6) Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas príhovoru

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Prezidentka upozornila tiež na potrebu operatívnych a konkrétnych krokov na obranu voči hybridným aktivitám a dezinformačným kampaniam. "Slovensko je v informačnej búrke už dnes. Potrebujeme sa začať brániť," apelovala. Očakáva diskusiu o tom, či má Slovensko zastúpenie v tých krajinách a tých partnerov, ktorých najviac potrebujeme na presadzovanie svojich záujmov či pre podporu občanov a podnikateľov. Zdôraznila, že hlavnou úlohou zahraničnej politiky je ochrana demokracie na Slovensku.

Hlava štátu v príhovore venovala tiež spomienku zosnulému bývalému ministrovi zahraničných veci Eduardovi Kukanovi.