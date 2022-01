MIMORIADNY ONLINE Koalícia v parlamente vyhrala prvú bitku za dohodu s USA: Opozícii referendum neprešlo

BRATISLAVA - V skrumáži mnohých tém, ktoré aktuálne hýbu politickou scénou je tu jedna, ktorá nad nimi mierne vyčnieva - obranná zmluva medzi Slovenskom a USA. Podľa očakávania z radov opozície začali prichádzať nesúhlasné hlasy a situácia sa dostala až do takej úrovne, že niektorí poslanci dnes zvolali mimoriadnu schôdzu ohľadom toho, aby o takejto spolupráci mohli rozhodnúť občania v referende. Postoj k zmluve je pomerne nejasný aj u niektorých koaličných strán. Nálada hustne aj pred parlamentom, kde sa už protestuje.

VIDEO Poslanci v parlamente neschválili program 54. schôdze:

v parlamente dnes bola na stole otázka rokovania o obrannej zmluve s USA formou referenda, zmluvu iniciuje opozícia aj niektorí nezaradení poslanci

poslanci neschválili program 54. schôdze ohľadom referenda v otázke obrannej zmluvy s USA

zmluvu vláda schválila 12. januára, potvrdiť ju musí ešte parlament aj prezidentka Zuzana Čaputová

postoj k zmluve je nejasný aj v koalícii, poslanci Sme rodina si kladú vlastné podmienky a nejednotný postoj má aj klub OĽaNO, pričom niektorí poslanci sa vyjadrujú rezervovane

ONLINE

13:14 Poslanci Smeru sa vyjadrujú k neschválenému programu 54. mimoriadnej schôdze. Fico na tlačovej konferencii opakuje svoje tvrdenia, že minister Ivan Korčok v nedeľnej televíznej debate ohľadom zmluvy zavádzal. Fico dodal, že aj on je jedným zo zodpovedných politikov za túto zmluvu. "Sú to donebavolajúce klamstvá ministra zahraničných vecí, keby sa niečo také stalo za našej vlády, musel by okamžite odstúpiť z funkcie," tvrdí Fico.

Smer navyše oznamuje, že štartuje petičnú akciu, prvá otázka by bola v téme zmeny ústavy v prípade predčasných volieb. Druhá otázka by sa týkala výstavby spomínaných amerických základní. Tretia otázka by sa týkala sociálnej sféry.

13:07 Poslanci hlasujú o programe schôdze a o otázke zaradenia referenda v prípade obrannej zmluvy. Program schôdze nebol schválený. Za bolo len 54 poslancov a proti 50. Aktuálna 54. schôdza parlamentu sa tak končí. V tejto chvíli môžeme veľmi pravdepodobne očakávať viaceré reakcie opozičných poslancov.

Galéria fotiek (10) Zdroj: YouTube/TV NR SR

13:04 Schôdza sa s menším oneskorením pomaly začína. V parlamente je 131 poslancov a plénum je tak uznášaniaschopné.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

12:35 Na 14:00 predseda parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár zvolal tlačový brífing k aktuálnej politickej situácii. Pred Národnou radou je už protestná nálada.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Maarty

Pred parlamentom sa nachádzajú aj politickí predstavitelia ako Andrej Danko, či niekdajší kandidát na prezidenta Eduard Chmelár.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Maarty

Tlačovú konferenciu mal pred schôdzou aj Hlas-SD.

11:51 Minister obrany Naď predkladá na sociálnej sieti dôkaz o tom, kto chcel dohodu s USA a rokoval o nej. "Peter Gajdoš, minister obrany SR za SNS, píše počas vlády Roberta Fica americkému veľvyslancovi, nech sa páči, čítajte," píše Naď a predkladá aj dokumenty.

9:38 Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) pár hodín pred začiatkom schôdze hovorí o pokrytectve šéfa Smeru. "Ukážkové pokrytectvo Roberta Fica: kúpi od Američanov stíhačky za 2 miliardy eur, rokuje s nimi o zmluve o 2 skladoch na letisku, no keď nová vláda zmluvu sprístni v prospech Slovenska, ide proti tomu," píše vicepremiérka o iniciatíve opozície.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Facebook/Veronika Remišová

S iniciatívou prišiel Smer aj poslanci okolo Tarabu

Poslanci sa dnes schádzajú opäť, a to pre mimoriadnu schôdzu k návrhu na vyhlásenie referenda v súvislosti s obrannou dohodou s USA. Jediným bodom programu 54. schôdze má byť návrh opozičných poslancov na schválenie uznesenia o vyhlásení referenda.

Rokovanie inicioval opozičný Smer-SD s nezaradenými poslancami okolo Tomáša Tarabu. Strana sa chce v referende pýtať občanov, či súhlasia, aby NR SR vyslovila súhlas s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a USA. Líder strany Robert Fico pripomenul, že v prípade schválenia návrhu by predseda parlamentu musel predložiť uznesenie prezidentke, ktorá by referendum musela vyhlásiť.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky - Maarty

Liberáli a Za ľudí sú proti návrhu

Koaličné strany SaS a Za ľudí už skôr uviedli, že program mimoriadnej schôdze nepodporia. Hovoria o pokrytectve opozície a pripomínajú, že Hlas-SD a Smer-SD zmluvu s USA v minulosti sami dohadovali. SaS zároveň odmieta konšpirácie v súvislosti s dohodou. Podľa Ústavy SR referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov, alebo ak sa na tom uznesie parlament. A to do 30 dní od prijatia petície občanov alebo uznesenia NR SR.

Desaťročná platnosť s ročnou výpovednou lehotou

Uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA odobrila v stredu (12. 1.) vláda. Po podpise dokumentu ho musí ešte odobriť parlament. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Zmluva by umožnila americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Platiť by mala desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.

Nejasný postoj Sme rodina a istota nie je ani u niektorých z OĽaNO

Pre hnutie Sme rodina je pri podpore obrannej dohody s USA zásadné, aby parlament naďalej rozhodoval o prítomnosti cudzích vojakov a jadrových zbraní na území SR. Otázky poslancov majú zodpovedať na zasadnutí klubu minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) a minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS).

Predseda parlamentu a hnutia Boris Kollár to uviedol po pondelkovom stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO).

"Aj keď sa táto zmluva podpíše, akýkoľvek vojak, ktorý by prišiel na Slovensko, musí to byť ratifikované v parlamente. Pokiaľ to bude takto napísané v tej zmluve, tak nemáme problém," uviedol Kollár. Žiada tiež, aby bolo jednoznačne dané, že akákoľvek jadrová zbraň môže byť presunutá na Slovensko len so súhlasom Národnej rady SR.

Galéria fotiek (10) Zdroj: TASR/Martin Baumann

"Ak budeme mať tieto odpovede a budeme to mať isté, budeme jednotní. Pokiaľ to bude nejaké vágne, môže sa stať opak," uviedol Kollár. Pripustil tiež, že traja - štyria poslanci sa pri hlasovaní môžu zdržať.

Podľa Denníka N majú navyše so zmluvou problém ani niektorí poslanci OĽaNO. "Najlepšie by bolo, keby sme tu nemali žiadnych cudzích vojakov, len slovenských,“ povedal napríklad poslanec Peter Liba, ktorý je z hospodárskeho výboru. "Momentálne sa prikláňam skôr k názoru, že dohodu tohto typu Slovensko nepotrebuje,“ povedal zas poslanec Milan Kuriak.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Zatiaľ mám podobný názor (ako poslanci Liba a Kuriak, pozn. red), ale rokujem ešte s ministrom obrany, ktorý mi má vysvetliť pár nejasností. Až na základe toho sa definitívne rozhodnem,“ povedal tretí poslanec Erik Ňarjaš za OLaNO.