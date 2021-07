Na útek ho NAHOVORILI! Jeden z významných takáčovcov chcel vypovedať: O niekoľko dní našli Mikulca mŕtveho

Kajúcnik Ľudovít Makó vypovedá aj v prípade Dušana Kováčika

V januári 2017 urobila NAKA akciu na zadržanie členov zločineckého gangu takáčovcov. Po razii obvinili 21 mužov zo založenia zločineckej skupiny a z iných trestných činov. Medzi nimi bol aj dnes už mŕtvy Martin Mikulec, ktorý roky podnikal v oblasti hazardu. Jeho tri firmy dosahovali vyše miliónové tržby. Mužom zákona sa vtedy prihlásil sám a sudca ho nechal na slobode. O pár mesiacov neskôr v júli 2017 oslavoval takáčovec Martin Mikulec na jachte v chorvátsku narodeniny.

Práve táto oslava narodenín muža, ktorého smrť dnes v susednom Česku vyšetrujú ako vraždu, sa spomína aj v súvislosti s Ľudovítom Makóom a Špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom. Informácie vyplývajú zo svedeckej výpovede ďalšieho takáčovca Mateja Zemana prezývaného Zemák, ktorého informácie boli hlavným spúšťačom akcie na zadržanie Ľudovíta Makóoa pod názvom BOŽIE MLYNY. Zemák ako jeden z najbližších spolupracovníkov nebohého Mikulca sa pred vyšetrovateľa postavil 11. augusta 2020.

Dnes už je ale známe, že Matej Zeman manipuloval svoju výpoveď. Naviesť ho na to mal Peter Petrov, ktorý je tiež obvinený z krivej výpovede. Práve Petrov mal podľa obvinenia povedať Mikulcovi, aby na políciu neprišiel vypovedať.

Na úteku?

V polovici mája 2020 vykonala NAKA akciu na adrese trvalého bydliska takáčovca Martina Mikulca. Podľa uznesenia o vznesení obvinenia mali policajti túto akciu vykonať aj napriek tomu, že vedeli, že Mikulec nie je doma. "Príslušník policajného zboru telefonicky skontaktoval Martina Mikulca, s ktorým sa dohodol na tom, že sa Martin Mikulec dobrovoľne vráti z Chorvátska a že chce spolupracovať, potom ako zariadi svoju nehnuteľnosť nábytkom, ktorý tam priviezol, poskytol informáciu príslušníkom NAKA k osobe Martin Mikulec a to konkrétne, že Martin Mikulec sa vracia na Slovensko a chce ísť vypovedať, s čím príslušníci NAKA nesúhlasili a žiadali od obvineného Petra Petrova, aby to zabezpečil tak, aby sa Mikulec na Slovensko nevrátil, lebo bude zadržaný na hraniciach, že ide vypovedať osoba vystupujúca pod menom Jakuza a že skončil. Obvinený Peter Petrov to aj urobil," píše sa v uznesení.

Mikulec sa po intervencii Petrova teda na Slovensko nevrátil a v auguste 2020 bol v Zlíne v Českej republike nájdený mŕtvy. "Obvinený Peter Petrov tak zabránil prítomnosti ako aj vykonaniu výsluchu obvineného Martina Mikulca, a to predovšetkým za účelom toho, aby vznikli dôvody na jeho väzobné stíhanie," píšu vyšetrovatelia.

Zdroj: topky

Mikulec stál na čele takáčovského gangu zo Záhoria. Z peňazí zarobených nelegálnou činnosťou mal odvádzať 30 percent priamo bossovi Kudličkovi. Z týchto peňazí sa mali korumpovať policajti, prokurátori aj sudcovia. V súvislosti s jeho smrťou sa najskôr hovorilo o samovražde, neskôr Topky.sk informovali, že polícia prípad vyšetruje ako vraždu.

Najsilnejšia skupina

Takáčovci pôsobili najmä v bratislavskom Ružinove, Petržalke a v centre hlavného mesta od 90. rokov 20. storočia. Zameriavali sa na výpalníctvo, gastronomické služby či herne. Neskôr začali pôsobiť aj na území Trnavského a Nitrianskeho kraja. Popri skupinách sýkorovcov, piťovcov a svobodovcov boli takáčovci považovaní za najsilnejšiu skupinu operujúcu v hlavnom meste. Po smrti zakladateľa skupiny Jána Takáča v júli 2003, po zavraždení Róberta Pála a zastrelení Jozefa Surovčíka v Senci sa stal údajným bosom skupiny Ľubomír Kudlička, prezývaný Kudla.