Známy lekár zo SAV šíri dezinformácie o OČKOVANÍ: Ostrá kritika od šéfky!

BRATISLAVA – Jeho články o rakovine boli mimoriadne chválené, v mladosti ho považovali za vedecký talent, napriek tomu je v súčasnosti zo strany odbornej verejnosti kritizovaný. Dôvod je prostý – šírenie nepravdivých informácií o očkovaní. Situácia nabrala až také kontúry, že sa do veci obul aj zamestnávateľ, ktorý sa snaží nepravdivé informácie vyvrátiť.

Ján Lakota je uznávaný vedec, ktorý v súčasnosti pôsobí v Biomedicínskom centre a Centre experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied (SAV). Ten má však diametrálne odlišný názor na očkovanie, ako jeho zamestnávateľ. Kým inštitúcia vníma očkovanie ako bezpečný a najúčinnejší spôsob prevencie infekčných ochorení, Lakota tvrdí opak.

V poslednom čase je jeho názory počuť v televízii Slovan v reláciách, ktoré moderuje bývalá novinárka a poslankyňa Kollárovho hnutia Sme rodina Martina Šimkovičová. mRNA vakcíny sú podľa jeho názoru rýchlokvasené. A to z dôvodu, že sa testovali iba niekoľko mesiacov a podľa uznávaného lekára neprešli potrebnými testami.

Martina Šimkovičová (v strede) a lekár Ján Lakota (vpravo). Zdroj: FB / televízia Slovan

Príliš vzácny život na experiment

„Život človeka je príliš vzácny na to, aby sa vyplytval na bohapustý experiment. Ak človek hovorí o rýchlokvasenej vakcíne, tak nehovorí o čase, za kedy sa vyrobí, len ak ju máte navrhnutú, v laboratóriu ju vyrobíte za pár dní. Problém v nej je ten, že neprešla potrebnými testami, ktorými prechádzajú štandardné vakcíny. Ich vývin trvá normálne 8 až 12 rokov. Okrem toho nepodstúpila testovanie na zvieratách, či elementárne klinické skúšky na ľuďoch,“ tvrdí Lakota v jednej z diskusných relácii so Šimkovičovou. Ako dodal, médiá podľa jeho názoru koronavírusom zbytočne strašia a rúška sú neúčinné. To však nie je všetko.

SAV, pre ktoré Lakota pracuje, sa dlho vyhýbalo zverejneniu jasného postoju voči Lakotovým názorom. To je však minulosť a do veci sa obula jeho priama nadriadená – riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV Silvia Pastoreková. Opiera sa pritom o viaceré renomované štúdiá.

Epidemiologička Alexandra Bražinová (vľavo), prezidentka Zuzana Čaputová (v strede) a riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV Silvia Pastoreková (vpravo). Zdroj: TASR – Dano Veselský

Ostrá kritika nadriadenej

„Zásadne nesúhlasíme s názormi Dr. Lakotu a odsudzujeme spôsob, akým deformuje, spochybňuje a selektívne zamlčuje vedecké a medicínske poznatky o význame očkovania v boji proti pandémii ochorenia COVID-19. Je veľmi nešťastné, že v snahe akýmkoľvek spôsobom získať „obdiv“ laickej verejnosti sa neštíti dehonestovať vedcov a nielen ignorovať, ale aj znevažovať vedecký pokrok a šíriť dezinformácie,“ tvrdí Pastoreková. Ako príklad uviedla aj viaceré Lakotove tvrdenia, kde podľa šéfky centra zavádza.

Vyvracia napríklad to, že vakcíny sú neúčinné, pretože nestimulujú tvorbu neutralizačných protilátok. „Opak je však pravdou. Dnes už je dostupných množstvo dôkazov nielen z klinických skúšok, ale aj z reálneho používania vakcín, že hladiny neutralizačných protilátok po očkovaní dvoma dávkami vakcín sú porovnateľné alebo dokonca vyššie než po prekonaní ochorenia COVID-19 s ťažkým priebehom,“ uvádza Pastroreková s tým, že ide o veľmi ľahko overiteľné klamstvo.

Zdroj: Getty Images

Ďalšie dezinformácie

Okrem toho poukázala aj na tvrdenia Lakotu o tom, že mRNA vakcíny (Pfizer, Moderna) sú experiment a „rýchlokvasené“ vakcíny a nie je známe, čo urobia s organizmom po očkovaní. „Avšak každý vírus (vrátane vírusu SARS-CoV-2) robí počas infekcie presne to isté, ibaže vo väčšom rozsahu – vo forme vírusových častíc preniká do buniek, čím vnáša do ľudského tela svoju genetickú informáciu, ktorá je navyše oveľa väčšia a kóduje oveľa viac cudzorodých zložiek,“ konštatuje Pastoreková, ktorá po prekonaní koronavírusu upozorňuje aj na vážne dlhodobé následky zvané aj postcovidový syndróm.

Vyvrátila aj ďalšie Lakotove tvrdenie, že vakcíny neprešli potrebným testovaním na zvieratách a neboli realizované základné fázy klinických skúšok na ľuďoch. Podľa Pastorekovej je toto tvrdenie v protiklade s publikovanými verejne dostupnými dátami Európskej liekovej agentúry. Okrem toho je podľa nej klamstvo aj to, že každý z nás už prekonal koronavírusové infekcie niekoľkokrát za život.

Zdroj: Getty Images

„Pritom ignoruje fakt, že vírus SARS-CoV-2 sa výrazne odlišuje od bežných koronavírusov spôsobujúcich prechladnutie. Imunitný systém človeka vírus SARS-CoV-2 pred vypuknutím pandémie nepoznal, preto sa pred týmto vírusom nedokáže efektívne brániť. Snaha spochybniť dopady pandémie COVID-19 na zdravie a život je účelová a manipulatívna a hrubo znevažuje bolestné životné skúsenosti mnohých, ktorí v pandémii stratili blízkych, alebo prekonali ťažkú formu COVID-19,“ upozorňuje Pastoreková, podľa ktorej to pri spomenutých hoaxoch nekončí.

Tvrdí, že vedome tieto klamstvá smeruje k ľuďom, ktorí nedokážu racionálne spracovať zložitú realitu dnešnej doby a tým zneužíva ich dôveru a neznalosť. „Považujeme to za neetické a škodlivé,“ uzavrela Pastoreková spolu s Jurajom Kopáčekom a Boriskom Klempom.