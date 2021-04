BBSK predstavil smelý plán: Prichádza vakcinačný autobus! Ľudí budú očkovať doma

BANSKÁ BYSTRICA – Pomalé tempo očkovania a jeho nejasné pravidlá spôsobili, že na Slovensku máme v najohrozenejšej skupine seniorov nad 80 rokov zaočkovaných len 32 percent z nich, priemer Európskej únie je pritom 60 percent. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) preto prichádza s projektom mobilných očkovacích jednotiek, "očkovacím autobusom", ktorý privezie očkovanie priamo do obcí a adresne k tým, ktorí to najviac potrebujú. Konštatoval to v stredu v Banskej Bystrici podpredseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že projekt počíta aj s call centrom, ktoré má najstarších ľudí aktívne obvolávať.

"Každým dňom nečinnosti ministerstva zdravotníctva prichádzajú o život ľudia, ktorých vieme zachrániť a máme prostriedky na ich záchranu. Pomalé tempo očkovania seniorov od druhej polovice februára už spôsobilo alebo ešte spôsobí 40 úmrtí seniorov, ktorým dnes už nedokážeme zabrániť. V budúcnosti sa podľa štatistických odhadov infikuje ešte asi 890 seniorov, z čoho sme mohli zabrániť polovici. To spôsobí ďalších 62 nadmerných úmrtí. Týmto sa dá zabrániť urýchleným očkovaním najohrozenejšej vekovej skupiny nad 80 rokov," zdôraznil podpredseda BBSK, opierajúc sa o dáta analytikov z iniciatívy Veda pomáha COVID-19.

Podľa neho východisko, ako nepriaznivé štatistiky zvrátiť a zabrániť zbytočným úmrtiam, vidí BBSK práve v zriadení mobilných očkovacích jednotiek a aktívneho call centra, ktoré by na základe údajov od mobilných operátorov oslovovalo cielene ľudí vo veku nad 70 rokov.

"Priamo do obcí by prišiel očkovací autobus, v ktorom by bolo celé zázemie pre jeden či viac očkovacích tímov a uskladnenie vakcín. K tým, ktorí sú úplne imobilní, by mohol tím prísť až priamo domov. Partnerom kraja pre technické zabezpečenie autobusov je humanitárna organizácia Adra," konštatoval Lunter.

Zdroj: TASR - Ján Krošlák

Zároveň zdôraznil, že na úspech celého projektu je nevyhnutná súčinnosť Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktoré musí dať kraju povolenie i dostatok vhodných vakcín. "Podľa našich výpočtov je pre celé Slovensko potrebných asi 60 mobilných očkovacích jednotiek, z ktorých každá denne zaočkuje 100 obyvateľov vo veku 70+ rokov. Do konca júna tak môžeme mať zaočkovanosť v tejto vekovej skupine na úrovni 70 percent. Bez pomoci ministerstva, ktoré jasne stanoví podmienky a financovanie, je však naša aktivita len kvapkou v mori," dodal podpredseda BBSK. V prípade súhlasu MZ SR by tzv. očkovací autobus mohol byť realitou už koncom apríla.