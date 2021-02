KORONAVÍRUS Chaos pokračuje: Gröhling vraví jedno, Matovič druhé, školy sú zaseknuté

BRATISLAVA - Vláda bude v piatok rokovať dovtedy, kým nebude prijaté spoločné rozhodnutie. Na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO), ktorý sa na online rokovaní, začínajúce sa o 10.00 h, nezúčastní. Kabinet sa má zaoberať definitívnou podobou opatrení v rámci COVID automatu, vrátane znovuotvárania škôl.

Aktualizácia 13:31

Starostovia bratislavských mestských častí reaguju na chaos:

Je piatok a stále tu nie je uznesenie, hovorí starostka Karlovej Vsi

Je piatok a samosprávy stále nemajú na otvorenie škôl rozhodnutie ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), vyhlášku regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) či uznesenie vlády, a to len pár hodín pred ďalším celoplošným testovaním. Na sociálnej sieti to vyhlásila starostka bratislavskej Karlovej Vsi Dana Čahojová.

"Ani vo sne sa mi nezdalo, že raz budem zaspávať pri doháňaní tlačoviek, na ktoré cez deň nemám čas, a pri budení budem šmátrať po slúchadlách, aby mi neušli vyhlásenia pána premiéra a počas čistenia zubov rolovať chaty, aby som bola v obraze, či sa robí to, čo robiť treba," skonštatovala starostka. To, čo však robiť treba a čo samosprávy robiť chcú, stojí podľa nej bokom.

Bratislava i ostatné mestá a obce na Slovensku sú podľa nej v situácii, kde sa musia navzájom medzi sebou radiť, čo treba robiť, keďže nie je zverejnená vyhláška, rozhodnutie či uznesenie. Upozornila, že rovnako ako na tieto dokumenty čakajú samosprávy, očakávajú ich aj rodičia, aby vedeli, čo sa bude diať od pondelka (8. 2.), keď sa plánuje otvorenie škôl na Slovensku. Čahojová deklaruje, že jej mestská časť sa snažila vytvoriť čo najviac odberových miest, kde sa budú môcť dať rodičia školákov, zamestnanci škôl i verejnosť otestovať na ochorenie COVID-19.

V Novom Meste od utorka

Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý oznámil, že v ich mestskej časti otvoria školy a škôlky od utorka (9. 2.). "Na jednej strane chápem, že deti sa potrebujú učiť v škole a rodičia zas pracovať. Na druhej strane štát deklaruje, že epidemiologická situácia sa zhoršuje, počty nakazených sa zvyšujú, šíri sa nová (infekčnejšia) verzia vírusu a zamestnávatelia sú žiadaní, aby pracovníkov nechali pracovať doma," uviedol starosta. Novomestská samospráva zabezpečila ochranné pomôcky na školách a zamestnancov škôl dala otestovať. "V prípade, že škola/škôlka nebude mať dostatok personálu a nebude môcť byť otvorená, budeme o tom rodičov informovať v pondelok," skonštatoval Kusý.

K utorku sa prikláňa aj Martin Chren z Ružinova

Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren uviedol, že v ich mestskej časti plánujú otvoriť školy v utorok. Úprimne však nevie, či je to dobrý nápad, keď je na Slovensku prítomná britská mutácia nového koronavírusu. "Uvedomujeme si, ako nechodenie do školy deti ochudobňuje. Zároveň vidíme, čo vírus robí a aké má riziká. Vnímame jednu susednú mestskú časť, kde sa nedávno vzájomne nakazilo takmer desať učiteľov a dvaja z nich dokonca ochoreniu podľahli. A vieme, aj z čerstvej skúsenosti v našich domovoch dôchodcov, že nová britská mutácia sa šíri priam raketovou rýchlosťou, stačí chvíľa," upozornil Chren.

Starosta bratislavských Podunajských Biskupíc Zoltán Pék, ktorý na rokovaní bratislavských starostov nesúhlasil s otváraním škôl, sa rozhodol vyjsť v ústrety rodičom a deťom a od pondelka otvoriť materské a základné školy. Tvrdí však, že názor nezmenil a aj naďalej považuje tento krok za veľmi rizikový. V Bratislave je podľa neho vysoké percento "zákernej mutácie". Rodičov preto vyzýva, aby striktne dodržiavali opatrenia a ak majú možnosť nechať si dieťa doma, zvážili jeho umiestnenie v škôlke či škole.

Aktualizácia 13:00

Premiér Matovič zatiaľ na Facebooku oznamuje ďalšie číslo koncentrácie britského vírusu v spoločnosti. Podľa informácií premiéra je to 71 percent. "Nuž. Ťažko sa mi to hovorí, ale mimoriadne sa obávam, že vypočuť dnes hlas odborníkov, ktorí považujú otváranie škôl za bezpečné a k tomu zároveň urobiť výnimky podľa návrhov koaličných strán, je príliš veľké riziko. Čísla pozitívnych nám neklesajú, napriek lockdownu. Otvorením len prvého stupňa základných škôl, pôjde zároveň cca 150 tisíc rodičov detí do práce. Britská mutácia je výrazne agresívnejšia (nákazlivá), spôsobuje viac hospitalizácií a úmrtí. Tak výrazný podiel brita zároveň znamená, že akékoľvek uvoľnenie bez adekvátnych ochranných/kompenzačných opatrení spôsobí nárast pozitívnych prípadov a len zhoršenie situácie. Viem, že život v koalícii je o ústupkoch. Zároveň úprimne verím, že dohoda v koalícii bude sledovať prioritne ochranu zdravia a životov, a nie % popularity aktérov," vyjadril obavy premiér.

Aktualizácia 12:44

Minister školstva vo vysielaní rádia Expres v relácii Braňo Závodský Naživo potvrdil, že deti sa definitívne vracajú do škôl s tým, že deti, ktoré sa rodičia budú báť poslať na vyučovanie, nebudú mať plnohodnotné dištančné vzdelávanie. Učitelia týmto deťom budú posielať iba samotné úlohy. Tieto deti budú z vyučovania dlhodobo ospravedlnené. Rodič však nebude mať nárok na pandemickú OČR.

Vládny kabinet dnes do 14-tej hodiny pravdepodobne aj vydá uznesenie a minister školstva vydá aj rozhodnutie o tomto návrate.

Aktualizácia 10:56

Mestá Pezinok a Senec naďalej zvažujú, či budúci týždeň otvoria školy a školské zariadenia. Poukazujú pritom na vážnu pandemickú situáciu a na prítomnosť britskej mutácie nového koronavírusu. Spustenie vyučovania sa v Senci plánuje od utorka (9. 2.) v Pezinku od stredy (10. 2.). Samosprávy však bude zaujímať, ako dopadne testovanie zamestnancov škôl i rodičov školákov. V Malackách školy neotvoria.

Primátor Pezinka Igor Hianik vníma spôsob otvárania škôl od pondelka (8. 2.) ako "hurá systém", preto v meste otvoria školy najskôr až od stredy. "Chceme vedieť, ako dopadne testovanie cez víkend. Najprv chceme vidieť výsledok výskytu britskej mutácie," skonštatoval na sociálnej sieti primátor. Zároveň informoval, že požiadal o poskytnutie takýchto RT-PCR testov, aby mohli ponúknuť pozitívne testovaným Pezinčanom možnosť sa dať pretestovať, overiť výsledok antigénového testovania a potvrdiť či vyvrátiť výskyt britskej mutácie nového koronavírusu.

"Ak sa výskyt potvrdí v takom rozsahu, ako sa teraz ukazuje, prípadne sa počas víkendového testovania pozitivita zhorší, odporučím krízovému štábu, ale aj regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, aby sme v žiadnom prípade neotvárali školy a škôlky ani v stredu a urobili najskôr testy na britskú mutáciu aj v Pezinku," uviedol Hianik.

Senec zvažuje

Mesto Senec ako zriaďovateľ štyroch základných škôl, šiestich materských a jednej základnej umeleckej školy tvrdí, že dôkladne a zodpovedne zvažuje možnosť ich otvorenia. "Uvedomujeme si zvyšujúci sa nárast občanov pozitívnych na COVID-19 v poslednom období," uviedla samospráva na sociálnej sieti. Mesto deklaruje, že zabezpečilo pretestovanie zamestnancov škôl a školských zariadení a taktiež zákonných zástupcov detí. Školy plánuje otvoriť od utorka, keďže ich chce po víkendovom testovaní najprv dezinfikovať.

"Za predpokladu, že sa po testovaní zvýši počet pozitívnych zamestnancov na COVID-19 v niektorej škole alebo škôlke, bude mesto operatívne riešiť a prehodnocovať jej otvorenie," upozorňuje s tým, že zatvorená zostáva Materská škola Kysucká, keďže je aktuálne v tejto škôlke väčší počet nakazených zamestnancov a ďalších, ktorí sú v povinnej karanténe.

Vedenie mesta Malacky sa s riaditeľmi škôl dohodlo, že dištančné vzdelávanie bude pokračovať a školy sa otvárať nebudú. Ich otváranie v najhoršej epidemickej situácii bez toho, aby štát zabezpečil dostatočné množstvo odberných miest, považuje primátor Malaciek Juraj Říha za absurdné.

Prečo nepríde aj premiér?

"Aby dohoda vznikla čím skôr... a hlavne, aby ľudia dohodu nevnímali ako moje rozhodnutie, ale spoločné rozhodnutie celej koalície," vysvetľuje svoju plánovanú absenciu Matovič. Premiér poukazuje na to, že za COVID automat hlasovali v decembri ministri všetkých koaličných strán, zhoda bola aj na jeho spustení od 8. februára, dohoda o jeho podobe mala byť uzavretá pred Matovičovým odchodom na stredajšiu (3.2.) oficiálnu návštevu Francúzska.

Dohoda bude až na konci, dohliadnuť má na to Heger

„Uznesenie však stále nie je na svete, čo úplne zbytočne stresuje najmä samosprávy. Požiadal som preto podpredsedu vlády Eda Hegera, aby opätovne zvolal vládu s tým, že kým nebude prijaté rozhodnutie, zasadnutie vlády neskončí,“ zdôraznil Matovič.

Premiér sa vo štvrtok (4.2.) vyjadril, že by v súčasnej epidemiologickej situácii s dominantnou prítomnosťou infekčnejšieho britského kmeňa nového koronavírusu neotváral školy, tak ako to v stredu (3.2.) ohlásil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Premiér chce, aby sa pod to podpísali SaS a Za ľudí, ktoré označil za populistické strany.

Gröhling chce ísť podľa pôvodného plánu

Gröhling pri štvrtkovej hodine otázok v Národnej rade SR reagoval, že školy sa od pondelka (8. 2.) budú otvárať tak, ako to bolo dohodnuté s epidemiológmi i ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO).

Od pondelka sa majú otvoriť materské školy, špeciálne školy a prvý stupeň základných škôl. Do škôl sa od tohto dátumu budú môcť vrátiť aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl. Otvorené majú byť aj základné umelecké školy na individuálnu výučbu, stredné zdravotnícke školy a ich internáty.