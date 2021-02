KORONAVÍRUS Bavorský politik kritizoval Česko a Rakúsko: Dôvodom je uvoľňovanie pandemických opatrení

Blume kritizoval, že Rakúsko pristúpilo k zmierňovaniu opatrení napriek pretrvávajúcemu vysokému počtu infikovaných a hrozbe v podobe vírusových mutácií. V pondelok sa tam začali uvoľňovať obmedzenia zavedené v rámci tretieho plošného lockdownu a za prísnych hygienických pravidiel sa znovu otvorili školy, múzeá, obchody i kaderníctva. "Teraz je nutné rýchlo konať - keď sa u nás rozšíri mutácia (vírusu), potom už bude neskoro," povedal Blume pre noviny Münchner Merkur. Denník upozorňuje na to, že v oblasti údolia Inn v Tirolsku ležiaceho neďaleko hraníc s Bavorskom sa objavil tzv. juhoafrický variant koronavírusu.

"Rakúsko a Česko svojou nezodpovednou politikou otvárania ohrozujú naše úspechy v Nemecku. Ak sú Česko a Tirolsko oblasťami, kde sa vyskytujú mutácie koronavírusu, treba to zistiť a uzavrieť hranice," napísal Blume už v nedeľu na sociálnej sieti Twitter. Rakúska vláda vydala v pondelok práve pre zhoršenú pandemickú situáciu súvisiacu s rozšírením juhoafrického variantu koronavírusu varovanie pred cestovaním do Tirolska a občanov vyzvala, aby do tejto spolkovej krajiny necestovali, ak to nie je nevyhnutné. Blume varoval, že tento variant napáda imunitný systém "oveľa agresívnejšie" než tzv. britská mutácia vírusu. Najväčšie nebezpečenstvo nákazy je podľa neho "na hraniciach, nie v škôlke či u kaderníka".

"Preto potrebujeme viac policajných kontrol na všetkých vonkajších hraniciach," dodal a varoval pred druhým Ischglom. Toto tirolské lyžiarske stredisko sa vlani v marci stalo ohniskom nákazy, pričom infikovaní turisti odtiaľ vírus rozniesli i do ďalších krajín Európy. Bavorský minister vnútra Joachim Herrmann pre pondelňajšie vydanie novín Münchner Merkur uviedol, že v snahe spomaliť šírenie nákazy rozširuje kontroly na hraniciach s Českou republikou a Rakúskom a nariadil posilnenie kontrol zameraných na pendlerov i ľudí vracajúcich sa zo zahraničia.