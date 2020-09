KORONAVÍRUS Naď víta zodpovednosť občanov na hraniciach s Českom: Áut je výrazne menej

BRATISLAVA – Premávka na slovensko-českých hraniciach je výrazne nižšia oproti bežnému štandardu. Podľa monitoringu aktuálnej situácie na hraniciach s ČR, na ktorých od 18. septembra realizujú náhodné kontroly, to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Prízvukoval zároveň pripravenosť vojakov asistovať policajným zložkám v prípade potreby.

"Je poznať, že ľudia k tomu pristupujú naozaj zodpovedne, aj vzhľadom na epidemickú situáciu v Českej republike. Frekvencia premávky je výrazne nižšia. Samozrejme, v prípade že by sa situácia zhoršila a bolo by to potrebné, sme na požiadanie pripravení poskytnúť okamžitú súčinnosť," uviedol Naď.

VIDEO Tlačový brífing ministra Naďa pred vládou

Kontroly platia od minulého týždňa

Na hraniciach s Českou republikou sú od piatka 18. septembra náhodné policajné kontroly. Ich cieľom je dohliadať na plnenie povinnosti registrácie, ktorá pribudla po zaradení ČR na zoznam tzv. rizikových krajín. Kontroly sa zameriavajú na osobné motorové vozidlá, ale aj autobusovú a vlakovú dopravu na hraniciach, alebo v blízkosti hraníc s Českou republikou.

Osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky z ČR, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do času prijatia negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Druhou možnosťou pre prichádzajúcich je preukázanie sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19, vykonaným v laboratóriách mimo územia SR. Test nesmie byť starší ako 72 hodín. V rámci opatrenia majú viaceré skupiny výnimky, napríklad študenti alebo pendleri.