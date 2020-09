Na prípravy svadby nebol čas, Erika mala rakovinu: Silný odkaz pre nevesty, ktoré rozzúrili vládne nariadenia

Po tom, ako Slovensko koncom leta opäť zaznamenalo veľký nárast pacientov nakazených koronavírusom, vláda avizovala opatrenia, ktoré by mali pomôcť v spomalení jeho šírenia. Týkajú sa aj svadieb. Pre mnohé páry je však predstava, že na oslave ich lásky budú mať maximálne tridsať hostí, skutočne bolestivá.

Vznikla aj petícia, v ktorej dotknutá verejnosť žiada, aby sa dlho plánované svadby napriek všetkému mohli uskutočniť s počtom hostí do 150 či aspoň do sto. Sklamanie je logické. Niektoré páriky totiž všetko plánovali do detailov, zabralo im to aj niekoľko mesiacov, investovali veľa peňazí. Slovenka Erika však v úprimnom statuse pripomenula to, na čo v uponáhľanej dobe toľkí zabúdame.

Muža svojich snov si brala bez vlasov

Erika pochádza zo Slovenska, aktuálne žije na juhu Francúzska v meste Montpellier. Už v mladom veku sa musela popasovať so zákernou rakovinou prsníka. Prekonala ju ako 28-ročná. A práve neľahké chvíle jej otvorili oči. "Keď mi pár dní pred svadbou vypadali vlasy, revala som ako malé dieťa. Tá krivda, ktorú som cítila, tá bezmocnosť z toho, že mám len 28 a rakovinu prsníka bola šialená," napísala v úvode svojho príspevku na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Tak trochu inak

Priznala, že do ešte väčšieho šialenstva ju privádzal pocit, že mužovi svojich snov povie áno v stave, v akom v tom čase bola. "Nikomu tento pocit zažiť neprajem. Nie ten, že si vás berie ten najlepší muž na tejto planéte. Ale ten, že sa ako človek sám v sebe boríte s tým, že či je to správne, či mu tým nezničíte živo," opísala.

Aká bola svadba?

Dvojica sa napokon brala na úrade, keďže nebol čas na prípravy veľkolepej ceremónie v kostole. Všetky pôvodné plány zrušili. "Lebo viete, keď máte rakovinu, ste radi, že ste... tu a teraz, s tým a tými koho milujete, s tými, ktorí milujú vás," odkázala Erika s dodatkom, že ona i jej partner si len chceli povedať áno, zoficiálniť vzťah a žiť. Všetko sa udialo len v kruhu najbližších. Na svadbe boli len oni dvaja a 17 hostí.

Zdroj: Facebook/Tak trochu inak

Rodina sa o veľkom dni dozvedela len týždeň pred jeho uskutočnením, kedy dvojica smerovala na Slovensko, aby vybavila potrebné formality. "Táto informácia ich nesmierne potešila, no na druhej strane to aj očakávali. Predsa len, ak by sa čokoľvek stalo, môj partner by mal ako môj manžel plnú moc na všetko," podotkla Erika.

Svadba bola plná emócií. Dokonca aj zo strany oddávajúcich. "Verte či nie, keď tam stojíte, držíte sa za ruky a dívate sa jeden druhému do očí, je vám jedno, či je tam 50 alebo 150 ďalších ľudí. Ten okamih je len o vás a o ňom," dodala. Po obrade nasledoval rodinný obed a presun do prenajatého domu s veľkou záhradou. Tam sa pokračovalo v oslave.

Po ukončení liečby o niekoľko mesiacov neskôr podobným spôsobom manželia oslavovali ďalej. V prenajatom dome sa postupne vystriedali ďalší ich známi, ktorí sa svadby nezúčastnili.

Onedlho budú traja

Odvtedy ubehli tri roky. Erika si však aj po čase uvedomuje, že hoci bolo všetko inak, než s jej partnerom plánovali, na ich súčasnom šťastí to nič nemení. Momentálne dokonca čakajú prírastok do rodiny.

"Človek mieni, život mení...Ďakujem, že sme to my dvaja stihli. A tam hore pozdravujem tých, ktorým som na svadbu prísť nestihla. Nieže by som nechcela. No život to zariadil inak... Ale sľubujem, raz si s vami všetkými zatrsám. Ale prosím, dajte mi ešte načas," napísala dnes už vydatá pani.

"Ak by som sa vydávala ešte raz, urobím to rovnako. A možno ešte menšie. Lebo na potvrdenie lásky sa netreba ukazovať pred množstvom ľudí. A oslava sa dá urobiť kedykoľvek," doplnila budúca mamička.

Silný odkaz

Nevestám a ženíchom, ktorých aktuálna situácia rozhorčila, vyslala Erika jasný odkaz. "Viete dámy, je jedno, koľko ľudí budete mať na svadbe. Dôležité je niečo úplne, ale úplne iné. A napríklad aj to, že vy ešte môžte. Iné to už nestihli. A verte či nie, im by bolo jedno, že tam môžu mať max 30 ľudí. A nie, nevymýšľam, ja som také nevesty poznala. Áno poznala.... minulý čas od slovesa poznať," uzavrela.

Erika Mokrý začala v čase, keď prežívala najťažšie obdobie a bola onkologickou pacientkou zverejňovať svoje pocity na sociálnej sieti. Vznikol aj blog, kde dodnes opisuje iný pohľad na ochorenie, ktoré ona sama našťastie prekonala, aj na život samotný. V januári 2018 spolu s manželom a švagrinou založila aj občianske združenie Tak trocha inak. Jeho cieľom je pomáhať a zlepšovať kvalitu života onkologických pacientov.