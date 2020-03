KORONAVÍRUS Ministerstvo dopravy predĺžilo zákaz civilných letov minimálne do 10. apríla

BRATISLAVA - Civilné lety zo všetkých slovenských letísk ostávajú aj naďalej zakázané. Ministerstvo dopravy a výstavby SR predĺžilo ich zákaz o ďalších štrnásť dní, a to od 27. marca minimálne do 10. apríla 2020. Informovala o tom hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Ševčíková s tým, že v období zákazu letov od 13. do 27. marca letisko plánovalo pôvodne vybaviť 15 charterových a 396 pravidelných letov, ktoré museli byť zrušené.

"Oznámenie o prevádzkovo významných obmedzeniach dočasného a krátkodobého charakteru, tzv. NOTAM, vydáva Medzinárodná kancelária NOTAM (NOF) na základe podkladov Dopravného úradu, Ministerstva dopravy a výstavby SR alebo prevádzkovateľa letiska s platnosťou až na tri mesiace s možným opakovaným predĺžením, aktuálne teda platil do 27. marca do 7:00," uviedla Ševčíková.

Na bratislavskom letisku pristálo v piatok po polnoci o 3:22 lietadlo Boeing 767-300, ktoré prepravilo 279 cestujúcich z amerického Washingtonu. Bol to už tretí repatriačný prílet do Bratislavy od zákazu civilných letov po dvoch príletoch z Londýna. Najväčšie domáce letisko plánuje vybaviť v piatok aj repatriačný odlet do nórskeho Osla a v nedeľu odlet do Štokholmu a prílet z neho.

Od zákazu letov, od 13. marca, letisko v slovenskej metropole vybavilo, alebo ešte plánuje vybaviť, zatiaľ spolu sedem repatriačných príletov a odletov - z Londýna, Washingtonu či zo Štokholmu, aj odlet nórskych občanov do Osla. "Cestujúci, ktorí priletia na Slovensko, sú priamo z letiskovej plochy po absolvovaní pasovej hraničnej kontroly a vyzdvihnutí batožiny prepravení do určených zariadení Ministerstva vnútra SR, kde sú im vykonané testy na ochorenie Covid-19. Po negatívnych výsledkov sú prepustení do domácej karantény, kde zotrvajú celkovo od príletu spolu štrnásť dní," uviedla Ševčíková.

Lety z Washingtonu a Londýna zorganizovala česká spoločnosť charter advisory, s. r. o., zabezpečili ich leteckí dopravcovia euroAtlanticAirways (z Washingtonu) a Go2Sky (z Londýna). Dva prílety z Washingtonu do Bratislavy boli pôvodne plánované už vo štvrtok, mala ich zabezpečiť spoločnosť AirExplore, ale objednávateľ charter advisory ich zrušil.

Dopravca Ryanair zrušil počas apríla všetky svoje lety z Letiska M. R. Štefánika, rovnako urobil aj letecký dopravca Pobeda, ktorý zabezpečuje lety medzi Bratislavou a Moskvou. Ruská federácia zakázala vstup do krajiny pre všetkých cudzincov do 1. mája 2020. "Cestujúci, ktorých lety boli z dôvodu zákazov civilných letov zrušené, boli alebo budú informovaní leteckou spoločnosťou e-mailom či SMS správou o ďalšom postupe. Spravidla je im ponúknutá možnosť vrátenia ceny za letenku, alebo zmena rezervácie letu na iný dátum v budúcnosti, či do inej destinácie," priblížila hovorkyňa bratislavského letiska.

V období od zákazu letov, od 13. do 26. marca vybavilo bratislavské letisko spolu 243 letov. Sú medzi nimi zarátané lety všeobecného letectva (súkromné lety), nákladné lety, premiestňovacie lety lietadiel, záchranárske, repatriačné, štátne či technické lety. "Na Letisku M. R. Štefánika po dlhom období opäť pristálo lietadlo typu Boeing 767-300 s 279 cestujúcimi na palube, ktoré prepravilo cestujúcich z amerického Washingtonu na Slovensko. Tento typ lietadla priviezol napríklad v roku 2011 do Bratislavy hokejistov tímu New York Rangers," priblížila Ševčíková. Nákladná verzia tohto typu lietadla, Boeing 767-200, pristáva na letisku v Bratislave niekoľkokrát týždenne pre prepravnú spoločnosť DHL. Okrem toho pristávajú na bratislavskom letisku aj lety so zdravotníckymi pomôckami, ktoré prepravujú nákladné typy lietadiel ako napríklad Antonov An124, Iľjušin Il-76, no tiež Boeingy 737 či Airbus A319 z flotily Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR.

Letisko v Bratislave tak napriek zákazu civilných letov nie je zatvorené. "Väčšina vchodov do vybavovacej budovy letiska je uzatvorená, zatvorené sú aj obchodné prevádzky. Časť zamestnancov prevádzky letiska sa i naďalej strieda v zmennej prevádzke, časť zamestnancov využíva možnosť práce z domu a u časti zamestnancov nastala prekážka v práci z dôvodu zákazu civilných letov," dodala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.