Remišovej nesedí Kollárovo spojenie s Le Penovou: Musíme si to vydiskutovať, hovorí členka Za ľudí

„Chceme otvorené vládnutie, transparentné, aby si mohli občania skontrolovať, ako sú využívané ich peniaze. Podľa mňa smerujeme k dohode, všetky posty sú otvorené a keď nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič,“ uviedol v relácii Matovič. Predseda SaS Richard Sulík sa domnieva, že najskôr sa dohodne koalícia na nominantoch a až následne na konkrétnych opatreniach. „Najskôr je potrebné poznať nominantov, ktorí budú následne tvoriť na odbornej úrovni program,“ povedal Sulík.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Kollár s otvorenou vládou súhlasí

Boris Kollár je za to, aby vláda fungovala na otvorenej úrovni. „Súhlasíme. Je potrebné, aby občania mohli vidieť kam idú ich vlastné peniaze,“ ozrejmil Kollár. Rovnaké princípy požaduje aj strana Za ľudí. „Pred nami je ešte nejaká cesta, kde si musíme viacero vecí vydiskutovať. Na jej konci verím, že spravíme dobrú a úspešnú vládu. Pre nás je dôležité pevné zahraničnopolitické ukotvenie, transparentnosť,“ uviedla Veronika Remišová.

Remišovú dráždi Kollárovo spojenie s Le Penovou

Práve Remišová sa dostala do menšieho konfliktu s Borisom Kollárom pri téme spolupráce so zahraničnými politickými stranami. Prekáža jej, že Kollárove hnutie spolupracuje s pochybnými politikmi v zahraničí. „Nechcem vystupovať z Európskej únie, ani Severoatlantickej aliancie, ale nikto mi nebude hovoriť v akej frakcii máme byť,“ povedal Kollár na margo výčitky, že jeho hnutie spolupracuje s Marine Le Penovou z Francúzska či Matteom Salvinim z Talianska.

Archívne stretnutie Kollára s Le Penovou Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Salvini aj Le Penová bývajú označovaní za krajne pravicových politikov a populistov. Matovič so Sulíkom k téme uviedli, že zahraničnopolitická orientácia Slovenska na západ nebude spochybňovaná a Kollárove hnutie môže spolupracovať s kým chce. „Boris Kollár nie je Andrej Danko. Sme súčasťou EÚ aj NATO a tak to aj zostane,“ uzavrel Matovič.

Matoviča za rokovací stôl v súvislosti s koronavírusom vraj nepozvali

K riešeniu problému s novým koronavírusom odchádzajúca vláda zatiaľ nepozvala ako možného budúceho premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Veronika Remišová zo strany Za ľudí i líder SaS Richard Sulík sa zhodli na tom, že by odchádzajúca vláda premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) tak mala spraviť a na rokovania by mala prizvať aj Matoviča. Podľa Sulíka by tak mala urobiť už v pondelok (9. 3.).

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Nešťastný čas na zmenu vlády, myslí si Sulík

Remišová zároveň apelovala na odchádzajúcu vládu, aby situáciu so šírením nového koronavírusu riešila. "Mali by sme byť pripravení prijať aj ďalšie opatrenie. Je nešťastné, že sa práve teraz mení vláda. Môže sa stať, že prvé z opatrení, ktoré bude robiť nový premiér, bude opatrenie zatvoriť školy a podobne," povedal Sulík.

Boris Kollár z hnutia Sme rodina poznamenal, že treba ľudí upokojiť, aby nevznikla panika. Podľa Remišovej by si odchádzajúca vláda mala sadnúť s budúcim premiérom a hovoriť o tom, ako zabezpečiť kontinuitu a plynulý prechod týchto opatrení, keď sa bude meniť vláda.