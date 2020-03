Prípadní koaliční partneri naďalej rokujú: Remišová sa stretla s Matovičom a skrývačky pred novinármi

Líder OĽaNO Igor Matovič, ktorého prezidentka Zuzana Čaputová poverila zostavením vlády, sa v piatok dopoludnia stretol s predsedom Sme rodina Borisom Kollárom. Následne by mal rokovať s predsedom SaS Richardom Sulíkom. Líder strany Za ľudí Andrej Kiska by mal byť mimo Bratislavy. Podľa Kollára by mali lídri rokovať aj počas nasledujúcich dní. Pripustil, že budúci týždeň by sa už mohli začať stretávať jednotlivé pracovné skupiny. Tie by sa mali zaoberať viacerými témami v jednotlivých oblastiach.

Remišová sa dnes stretla s Matovičom

Aj keď je Kiska v Poprade, dnes ho na rokovaniach zastúpila podpredsedníčka Za ľudí Veronika Remišová, ktorá sa s Matovičom stretla. "Stretli sme sa spoločne s budúcim premiérom Igorom Matovičom a hovorili sme o prioritách strany Za ľudí a budúcej vlády," píše Remišová v statuse.

Prvé stretnutie bolo večer

Prípadní koaliční partneri sa stretli po prvý raz vo štvrtok večer. Po rokovaní informovali, že sa dohodli na viacerých opatreniach ako napríklad na princípe otvoreného vládnutia a otvorenosti voči opozícii, na tom, že vláda nebude rušiť sociálne výhody, na tom, že všetky výdavky ministerstiev a štátnych podnikov nad jeden milión eur posúdi Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP).

Zhodli sa aj na vytvorení fondu na podporu investigatívnej žurnalistiky. O tom však ešte podľa Matoviča budú rokovať. Rovnako sa mali dohodnúť na príprave balíčka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia bez dopadu na štátny rozpočet.

Skrývanie pred novinármi

Matovič povedal, že sa dnes pred novinármi skryli. "Aspoň sme si navzájom od seba oddýchli," píše Matovič.

V pondelok (9. 3.) by sa mala stretnúť pracovná skupina, ktorá má hovoriť o výstavbe nájomných bytov. Na tej trvá Sme rodina. Lídri strán majú o téme hovoriť s odborníkmi. Matovič chce počuť, či má takýto návrh potenciál a či je možné získať financie na takéto verejné investície.