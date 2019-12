Premiér sa odviazal v New Yorku: Pellegrini na ľade a... pózovačka so sympatickými policajtami

BRATISLAVA - Premiér Peter Pellegrini si v rámci pracovnej návštevy New Yorku odskočil a nadýchal sa atmosféry veľkomesta. Navštívil niekoľko známych miest a odfotil sa aj pri vianočnom stromčeku. V New Yorku spolu s ministrom zahraničných vecí a šéfom NBS otvorili novú budovu generálneho konzulátu v New Yorku.

Okrem pracovných povinností sa premiér rozhodol nadýchať vianočnej atmosféry v New Yorku. Na fotografiách vidno, ako si mesto užíva. Odfotil sa aj pred vianočných stromčekom, s newyorskými policajtmi a vyskúšal aj klzisko.

Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini

Atmosféra Veľkého jablka

„Po pracovných povinnostiach v New Yorku a pred cestou na summit do Bruselu sme stihli načerpať aj trocha atmosféry “Veľkého jablka”, ako sa mestu, ktoré vraj nikdy nespí, hovorí,“ napísal Pellegrini.

Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini

Dôvodom jeho návštevy je otvorenie nových priestorov generálneho konzulátu SR v New Yoorku. Otvorenia sa zúčastnil aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák a guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír.

Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini

Generálny konzulát SR v New Yorku

„Slovensko tak bude mať priestor na vhodnú prezentáciu svojho ekonomického, inovačného, kultúrneho a turistického potenciálu v srdci USA. Služby slovenským občanom v USA sa dostávajú tiež na kvalitatívne vyššiu úroveň,“ napísal na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini

Pellegrini pripomenul, že ak všetko pôjde dobre, aj Stála misia SR pri OSN bude budúci rok sídliť vo vlastných priestoroch. Budova, v ktorej bude sídliť Generálny konzulát SR, bola podľa jeho predchádzajúceho majiteľa Jána Vilčeka, postavená začiatkom 20. storočia. Pôvodne slúžila ako maštaľ pre bohatých ľudí. Kočiši bývali na poschodí, koče a kone na prízemí.

Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini

Vilčekova nadácia (The Vilcek Foundation) budovu kúpila až neskôr, od fotografa, ktorý pochádzal z Rakúska. Pred troma rokmi ju Vilčekova nadácia predala ďalšej nadácii, ktorá sa však do budovy na Manhattane nikdy nenasťahovala. Od nej budovu odkúpilo Slovensko. „Je to zaujímavé a aj trochu zadosťučinenie, že určitá tradícia tu bude pokračovať. Dúfam, že konzulát bude v tejto budove spokojný tak, ako sme boli my,“ uviedol pre novinárov Ján Vilček, ktorý sa narodil pred 86 rokmi v Bratislave.

Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini

Čas sa kráti

Okrem iného sa Pellegrini stretol aj s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. Diskutovali o klimatických zmenách. Čas sa kráti. Na naplnenie cieľov Agendy 2030 máme pred sebou len desať rokov. Každá krajina musí reálne začať konať. Najalarmujúcejšie je, že už ani ciele, ktoré sme si dali predtým, by dnes nestačili na to, čo chceme dosiahnuť. Preto musíme dokonca v mnohých oblastiach zrýchliť naše tempo aj investície, aby sme vôbec to, čo máme dosiahnuť do roku 2030 a 2050, aj dosiahli, uviedol Pellegrini.

Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini

Je pred nami obrovský kus práce

„Je pred nami obrovský kus práce, ale Slovensko je tu (pozn. v OSN) pozitívne vnímané, je plnoprávnym členom a naozaj ľudsky nás hneď na úvod generálny tajomník zaradil, že Slovensko patrí medzi skupinu tých dobrých a v takej atmosfére sa potom samozrejme niesol aj celý náš rozhovor,“ priblížil Peter Pellegrini.

Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini

Ako ďalej uviedol, významnou časťou debaty bola ochrana klímy. „Generálny tajomník vyslal veľmi pozitívny signál smerom k nám a je rád, že patríme práve do tej skupiny proaktívnych krajín, ktoré sa chcú aktívne zapájať do týchto aktivít. Víta, že Slovensko sa na rozdiel od iných krajín V4 pridalo hneď k výzve karbónovo neutrálnej ekonomiky do roku 2050. Informoval som ho o našich konkrétnych riešeniach, ako je transformácia celého hornonitrianskeho regiónu z baníctva na úplne iný spôsob fungovania a vytvorenia nových pracovných miest, aby to v roku 2023 nebolo pre ten región vôbec nejakým spôsobom bolestivé alebo devastačné, práve naopak, dal nový impulz rozvoju,“ zdôraznil premiér, pričom dodal, že podľa neho práve čo sa týka energetického mixu, bude Slovensko, keď všetko splní, opäť lídrom nielen v strednej, ale v celej Európe.

„My už potom naozaj budeme našu elektrickú energiu vyrábať skoro uhlíkovo neutrálne a budeme patriť k lídrom tejto oblasti," uviedol. Zároveň Guterresa informoval, že v roku 2021 zástupcovia Slovenska opäť prídu a zreferujú o tom, ako sa krajine darí napĺňať ciele trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030. „Urobíme takú dobrovoľnú revíziu, kedy opäť tu, počas zasadnutia OSN, bude Slovensko vedieť predstaviť dosahovanie svojich cieľov,“ dodal. Debatu označil za príjemnú a konštruktívnu. Podľa premiéra generálny tajomník vysoko ocenil angažovanosť Slovenskej republiky aj v misiách pod vlajkou OSN.