Tragédia v Nitre: Líder (†51) známej kapely a šéf kliniky je mŕtvy! Osudná jazda bicyklom

K obrovskému nešťastiu došlo vo štvrtok okolo 15:30. Kuzma šiel na bicykli, no nákladné vozidlo, ktoré jazdilo v smere od Hlohoveckej ulice na výjazd R1, ho zrazilo. „Žiaľ, muž utrpel poranenia, ktorým na mieste podľahol,“ potvrdila pre topky.sk hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová.

„R.I.P., Fero,“ znie vyjadrenie kapely na sociálnej sieti.

Na snímke punková kapela Dr. Zetor. Zdroj: FB/Dr.Zetor

Lekára zachytil nákladiak v čase, keď odbočoval

„51-ročný cyklista prechádzal popri kolóne áut po pravom okraji cesty. Nakoľko prvé vozidlo už odbočovalo vpravo, došlo k stretu s cyklistom. Pri zrážke s autom došlo k fatálnym následkom,“ priblížila okolnosti nehody pre topky.sk hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková.

Ako ďalej spresnila, u 37-ročného vodiča nákladného auta policajti alkohol v dychu nezistili. „U nebohého cyklistu bude prípadná prítomnosť alkoholu zisťovaná pri pitve,“ povedala hovorkyňa polície s tým, že okolnosti a miera zavinenia tejto tragédie sú predmetom vyšetrovania. „V prípade je Okresným dopravným inšpektorátom v Nitre vedené trestné stíhanie vo veci pre trestný čin usmrtenia. Na mieste nehody bol prítomný aj znalec z odboru cestnej dopravy, ktorého znalecký posudok pomôže odhaliť okolnosti dopravnej nehody,“ uzavrela Čuháková.

Na snímke zosnulý František Kuzma. Zdroj: FB/Dr.Zetor

Za Kuzmom smúti aj miestny hokejový klub

Obrovský smútok prežíva aj slovenský hokejový extraligový klub HK Nitra. „S hlbokým zármutkom sme dnes (13. 6., pozn. red.) prijali správu o tragickej smrti nášho veľkého fanúšika, MUDr. Františka Kuzmu. Človeka, ktorý bol lídrom hudobnej skupiny Dr. Zetor a zároveň primárom Psychiatrickej kliniky Fakultnej nemocnici v Nitre. Okrem toho, že v minulosti hral so svojou kapelou naživo na našom štadióne, sa mnohým z nás vryl do pamäti tým, ako počas pamätnej majstrovskej noci práve on zastavil majstrovský autobus pred štadiónom. Nášmu odchovancovi a bývalému hráčovi Filipovi, ako aj celej rodine, vyjadrujeme úprimnú sústrasť,“ napísal Hokejový klub HK Nitra na svojom facebookovom účte.