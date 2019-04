Slovensku chýbajú IT odborníci, firmy bojujú už o študentov

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Na Slovensku chýba 10.000 špecialistov v oblasti informačných a komunikačných technológií. Vyplýva to zo štatistík IT Asociácie Slovenska. Ak bude tento trend pokračovať, v roku 2020 môže chýbať až 25.000 odborníkov. Podľa IT experta to môže zásadne a negatívne ovplyvniť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a vytváranie nových pracovných miest.