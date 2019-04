Zuzana Čaputová v rozhovore pre BBC: Víťazka volieb v konfrontácii s viacerými otázkami

Rozhovor bol vedený redaktorom Robom Cameronom. Ten si s ňou naplánoval televízne interview v jednej z bratislavských kaviarní. Čaputová hneď na úvod hovorí o tom, že populizmus nie je primárnou témou. "Populizmus nie je jediný spôsob, ako vyriešiť frustrácie, krízy alebo stratu dôvery v politikov," začala víťazka volieb Čaputová.

Svoju politickú filozofiu vidí v odlišnom svetle. "Konštruktívny tón a viac pozitívnych emócií - a nie spolupráca so strachom alebo hrozbami, to je oveľa efektívnejšie a dáva to viac nádeje," tvrdí Čaputová. Cameron v článku ku rozhovoru pripísal aj to, že západné médiá už boli obviňované z toho, že dávajú príliš veľký priestor otvorenej liberálke a proeurópsky orientovanej víťazke volieb. Je zároveň politickým nováčikom, obhajuje tradičné médiá a odradzuje od konšpiračných správ.

Úspech aj u katolíkov

Cameron pripomína aj to, že Čaputová priniesla progresívne posolstvo aj na takom konzervatívnom a kresťanskom národe, akým je ten slovenský. Čaputová potom popísala svoju pravdepodobnú pričinu úspechu. "Myslím si, že hlavnou témou týchto volieb bola spravodlivosť, férovosť a rovnosť. Ak mám pocit, že určitá menšina je obeťou nenávisti, mojou povinnosťou je hovoriť o nej a brániť ju," tvrdí Čaputová v rozhovore.

Ani v tomto rozhovore sa nevyhla neustále citlivej otázke na Slovensku, a síce práva homosexuálne orientovaných ľudí. "Ale pokiaľ ide o citlivé, kultúrne a etické otázky, ako sú práva ľudí homosexuálnej orientácie, spôsob, ako to vidím je, že každá zmena musí prísť ako výsledok sociálneho konsenzu," prízvukuje Čaputová.

Cameron vyzdvihol diplomatickosť Čaputovej, keď sa jej spýtal na jej víťazný prejav po voľbách. "No, bolo to predovšetkým posolstvo ľuďom a voličom v mojej vlastnej krajine, ale samozrejme, moje víťazstvo by tiež mohlo slúžiť ako inšpirujúca skúsenosť pre ľudí v iných krajinách," uzavrela Čaputová.