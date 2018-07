Kiska na Pohode: Vyjadril obdiv rodičom Jána a Martiny, menoval 4 kandidátov, za ktorých by sa nehanbil

TRENČÍN - Na tohtoročnom festivale Pohoda diskutoval aj prezident SR Andrej Kiska. Rodičom Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vyjadril obdiv, že sa dokážu napriek obrovskej bolesti postaviť pred tisíce ľudí a hovoriť o zle, ktoré zažili. Kiska okrem toho vyhlásil štyri mená prezidentských kandidátov, za ktorých by sa nehanbil a mohli by dobre reprezentovať našu krajinu.

Súčasný prezident SR Andrej Kiska v sobotu o 14:00 hodine začal diskusiu v stane Európa na festivale Pohoda v Trenčíne.

Pamiatka Jána a Martiny nás musí hnať dopredu

Vo svojom emotívnom prejave sa vcítil do kože rodičov Jána (†27) a Martiny (†27), ktorí dodnes nevedia, kto zavraždil ich deti. „Asi nikto z nás, komu nezomrelo dieťa, si nevie predstaviť, akou tragédiou prechádzajú rodičia. Asi nikto z nás si nevie predstaviť, že by jeho dieťa bolo surovo zavraždené. Ale všetci si vieme sľúbiť, že to tak nenecháme. Že pamiatka Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nám nedá spať a bude nás hnať dopredu,“ vyhlásil Kiska.

Rodičom ďalej vyjadril obdiv, že aj napriek obrovskej bolesti dokážu diskutovať o tom zle, ktoré zažili. „Obdivujem rodičov Jána a Martiny, že sa dokážu napriek obrovskej bolesti postaviť pred tisíce ľudí a hovoriť o zle, ktoré zažili. Je to niečo, čo sa nedá opísať slovami,“ uviedla hlava štátu na svojom Facebooku.

Prezident SR Andrej Kiska objíma matku zavraždenej Martiny Zlaticu Kušnírovú. Na fotografii je aj otec Jána Kuciaka. Zdroj: FB/Andrej Kiska/Tomáš Benedikovič

Kandidáti na post hlavy štátu, za ktorých by sa prezident nehanbil

V diskusii prešiel aj k téme prezidentských volieb, ktoré nás čakajú na jar 2019. Kiska prezradil, že si dokáže predstaviť štyroch kandidátov, ktorí by dokázali viesť našu krajinu. „Sú štyri mená, za ktorých by sme sa asi nehanbili a mohli by dobre reprezentovať našu krajinu. To sú Robo Mistrík, Zuzka Čaputová, Fero Mikloško a uvidíme, či bude kandidovať Marián Čaučík,“ citoval prezidenta Denník N.

Prezident tiež verí, že sa títo štyria kandidáti dohodnú a dajú podporu jednému, za ktorého sa všetci postavíme. „Ak sa toto stane, ak sa dohodnú, verím tomu, že takto o rok budeme mať úžasného prezidenta,“ dodal s tým, že aj keď je na Pohode poslednýkrát ako prezident, zostane aktívny v politickom živote. No nekonkretizoval, ako vidí svoju politickú budúcnosť „Musíme zmeniť politickú mapu Slovenska, musíme vrátiť Slovensku, čo si zaslúži. Ideme do toho a verím, že to dáme,“ vyhlásil.