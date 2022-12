Prestaňte si škodiť: Týchto päť veci by ste nemali robiť hneď po prebudení

Ako vyzerá vaše ráno? Máte zaužívané rituály, ktorých postupnosť poctivo dodržiavate? Alebo sú vaše rána hektické, chaotické a bez akéhokoľvek poriadku? Sú rituály, ktoré vám pomáhajú lepšie zvládať rána - napríklad cvičiť, vstávať v rovnaký čas, no sú aj také, ktoré vám každodenné vstávanie len sťažujú. Možno aj kvôli nim nestíhate, ste nervózny a podráždený. Chceli by ste to zmeniť? A aspoň raz odchádzať ráno z domu v pohode? Prestaňte robiť týchto 5 vecí hneď po zobudení.