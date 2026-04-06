Vedci šokujú: Antická cestná sieť Ríma bola oveľa rozsiahlejšia, než sa myslelo

Cesty využívané v antickom Ríme merali najmenej 299.000 kilometrov, čo je zhruba o 100.000 kilometrov viac, než uvádzali predchádzajúce práce archeológov a historikov. Uvádza to nový výskum, ktorý zverejnil vedecký portál Nature. Ani toto číslo zrejme nie je konečné, povedal jeden z autorov, český vedec Adam Pažout z Autonómnej univerzity v Barcelone. Mimo územia Talianska potom často neplatí, že všetky cesty viedli do Ríma.
