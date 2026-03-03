Novinka v Taliansku: Opití vodiči už viac nenaštartujú bez kontroly dychu

Automobilisti, ktorí sa v Taliansku dopustili trestného činu konania v opitosti, smú po novom riadiť len auto, ktoré naštartuje až po kontrole alkoholu v dychu. Tento týždeň začala v krajine platiť novinka, ktorú zaviedla nedávna novela cestného zákona, uvádzajú médiá. Úpravu vozidla musia vodiči vykonať na vlastné náklady.
