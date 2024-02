Okázalý FASHION ROOM BY MIKLOŠKO: Modely nekúpite, ale vieme, koľko stáli Ferove NAJDRAHŠIE šaty!

GOLDEN AGE BY MIKLOSKO (Zdroj: Ján Zemiar)

Fero Mikloško je guru slovenskej módy. Na módnej scéne je už od roku 1977, pričom jeho jedinečný a originálny rukopis ho vyniesol na piedestál uznávaného návrhára a niet pochýb, že patrí k špičke módneho návrhárstva. Svojimi prehliadkami v minulom roku spôsobil doslova ošiaľ a snáď niet ženy, ktorá by jeho kúsky nechcela mať zavesené v skrini. Zažiť svet módy očami slovenských dizajnérov môžete však aj vo FASHION ROOM AUPARK! Na otvorení FASHION ROOM BY MIKLOSKO nemohli chýbať ani známe tváre a priatelia módneho návrhára. Vychutnať si "zlaté časy" prišli Marianna Ďurianová, Hana Gregorová, Ema Drobná, Babsy Jagušák Heribanová, Hana Rapantová, Lina Mayer, Braňo Král a ďalší.

"Teším sa len z toho, že aj bežní ľudia majú možnosť nahliadnuť do ateliéru návrhára. V priestore sa môžu rozpozerať, nafotiť, inšpirovať... je to okázalejšie", netají sa radosťou Mikloško. Kúpiť modely sa síce nedajú, ľudia sa však môžu návrhárovi ozvať a spýtať sa - koľko stoja šaty. Tak sme sa spýtali aj my - koľko stoja šaty? Odpoveď sa dozviete vo videu.

Okázalý FASHION ROOM BY MIKLOŠKO: Modely nekúpite, ale vieme, koľko stáli najdrahšie šaty! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)