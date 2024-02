(Zdroj: Ján Zemiar)

Prvé stretnutie Marianny s Ferom Mikloškom sa uskutočnilo asi pred dvadsiatimi rokmi, keď jej pripravoval outfit na niektorý televízny projekt. Aj pod jeho vplyvom a vplyvom prostredia, v ktorom sa Marianna pohybuje, sa jej vkus formoval a vyvíjal: „Nemyslím si, že som vždy mala vkus, kedysi mi bolo dosť jedno, čo mám oblečené. Nehovorím, že dnes to nejako zásadne riešim, ale už viem, v čom sa cítim dobre, čo áno, čo nie“. Dnes dozrieva a na mladého muža sa pomaly mení jej syn Roman. Otázkou je, či mu radí pri výbere oblečenia, určuje mu módne trendy alebo si ide svoje už teraz v tomto veku: „Myslím si, že kedysi som ho veľmi dobre nasmerovala na to, aby si už dnes vedel vybrať sám.“ Jedným dychom dodáva aj to, že ona sama si rada nechá poradiť a keď ide na akciu, syn ju väčšinou zhodnotí: „Ja sa ho cielene na to pýtam a myslím, že má dobrý vkus, takže aj keď sa neviem rozhodnúť, tak sa ho opýtam, čo si on myslí.“

Marianna sa nevyhla ani otázke, či je naozaj znova zaláskovaná a veľmi otvorene povedala, či po jej boku stojí nový muž. Ako je to teda?

Marianna Ďurianová prehovorila o novom mužovi po jej boku: Takáto je PRAVDA!