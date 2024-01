(Zdroj: Ján Zemiar)

Už nie je tajomstvom, že Hana Gregorová sa upísala tancu a spolu s ďalšími kolegami bude hviezdiť v tanečnej šou Let´s Dance. Kým sa všetko naplno rozbehne, zašla na otvorenie FASHION ROOM AUPARK, kde vo veľkom štýle uviedol svoju inštaláciu renomovaný Fero Mikloško, a to pod mottom EVERYDAY GOLDEN AGE inšpirované jeho poslednou kolekciou.

Hana Gregorová si najradšej spomína na 70. a 80. roky, kedy bola v najväčšom rozkvete a život bol pre ňu úžasný. Užívať si ho však vie aj teraz. Okrem toho, že aj vo veku 71 rokov stále hrá v seriáloch, podujala sa zvŕtať tiež na parkete. Súčasťou tvorivého tímu Let´s Dance je aj módny návrhár Fero Mikloško, ktorého prišla podporiť na otvorenie Fashion Room práve aj Gregorová: "Pre mňa je Fero top, pretože má humor, má výborné nápady a čo sa týka módy a stylingu, rozumie ženám. To je veľmi dôležité", rozplýva sa herečka, ktorá stále vyzerá dobre. Hoci módne trendy príliš nesleduje, vie, čo je in a rada sa pekne oblieka. Dokáže sa však aj zbavovať oblečenia? Herečka prezradila aj to, čoho sa najviac obáva, prečo si nechce naplno vychutnávať dôchodok, sedieť s "nohami na stole" a čo ju baví okrem hereckej profesie.

Hana Gregorová bojuje s obavami: Toto si za žiadnych okolností nemôžem dovoliť! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)