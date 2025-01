Dievčina (19) prehovorila o šteklivej kariére: Ľudia majú mylnú predstavu, TOTO je skutočná realita

(Zdroj: Instagram/officialtanishabellucci)

LONDÝN - Devätnásťročná Tanisha Bellucciová otvorene prehovorila o svojej skúsenosti so vstupom do sveta priemyslu pre dospelých. Mladá žena, ktorá žne veľký úspech na platforme OnlyFans, odhaľuje realitu tohto priemyslu, jeho úskalia aj mylné predstavy, ktoré si o ňom spoločnosť často vytvára.

Tanisha Bellucciová, 19-ročná dcéra kontroverznej Carly Bellucciovej, známej ako „najnenávidenejšia žena Británie“, sa rozhodla ísť v stopách svojej matky a vstúpiť do sveta online obsahu pre dospelých. Začala predávať svoje fotografie na platforme OnlyFans a v priebehu 24 hodín zarobila prvých 1 000 libier (1 180 eur). Tanisha, ktorá predtým pracovala v kaviarni, hovorí, že tento priemysel jej priniesol finančnú nezávislosť, no zároveň upozorňuje na jeho nástrahy. „Keď som videla, aké peniaze dokáže zarobiť moja mama, vedela som, že to je cesta aj pre mňa,“ priznala, píše denník Mirror.

Podľa Tanishe je verejnosť často ovplyvnená extrémnym obsahom, ktorý vytvára nesprávny obraz o tomto odvetví. „Nie je to tak divoké, ako si ľudia myslia,“ hovorí. „Zdieľam len fotografie v bikinách a spodnej bielizni a finančne som na tom dobre. Je dôležité mať hranice a vedieť, čo je pre vás prijateľné,“ uviedla ďalej. Napriek tomu priznáva, že muži na platforme bývajú veľmi nároční, čo môže byť psychicky vyčerpávajúce. Tanisha zdôrazňuje, že práca v tomto priemysle môže byť zradná, najmä pre mladých ľudí. „Keď rýchlo zarobíte veľké peniaze, môžete sa nechať strhnúť a robiť veci, ktoré by ste inak nerobili,“ varuje.

Dodáva, že vždy zvažuje, či jej sebaúcta stojí za to, čo robí. Hoci na platforme úspešne funguje, snaží sa udržiavať zdravý odstup a časť svojich zárobkov investuje do budúcnosti. Hoci o presných číslach svojho zárobku nehovorí, prezradila, že za posledné tri mesiace zarobila viac, než by si zarobila za rok v kaviarni. Väčšinu peňazí si odkladá na vlastné bývanie, no nešetrí ani na oblečení či iných potešeniach. „Bolo to oslobodzujúce, keď som sa zbavila náročnej práce a začala žiť podľa svojich pravidiel,“ uzatvára.