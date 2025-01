Chrípková sezóna NAPLNO udrela: Zatvorené školy, zákaz návštev... Slováci vo veľkom vykupujú lieky! Ďalšia HROZBA

(Zdroj: TASR/Bernd Weißbrod/dpa, Getty Images)

BRATISLAVA - Počet chrípkových ochorení na Slovensku rapídne stúpa. Vo viacerých nemocniciach aj centrách sociálnych služieb platí zákaz návštev, čakárne u doktorov sú plné ľudí a mnohé školy museli vyhlásiť chrípkové prázdniny. Aj predaj chrípkového voľnopredajného sortimentu v januári prudko rastie, potvrdila internetová lekáreň Moja Lekáreň s tým, že zákazníci sa aktuálne najviac zásobujú horúcimi nápojmi proti horúčke a bolesti a vitamínom C.

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 3. kalendárnom týždni tohto roka oproti predchádzajúcemu týždňu stúpla o 12,4 percenta. Zvýšila sa tiež chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), a to o 37,4 percenta. Informovali o tom tento týždeň z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v SR v chrípkových sezónach 2023/2024 a 2024/2025 (Zdroj: ÚVZ SR)

Epidemiológovia počas týždňa zaznamenali 56 407 akútnych respiračných ochorení. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Trenčianskom kraji. Najvyššia chorobnosť bola u detí do päť rokov. "Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2105 osôb, čo predstavuje 3,7 percenta zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1014)," priblížil úrad.

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v SR v chrípkovej sezóne 2024/2025 (Zdroj: ÚVZ SR)

"V 3. kalendárnom týždni 2025 bol hlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo doteraz hlásených 19 prípadov ťažkých akútnych respiračných ochorení, z toho sedem skončilo úmrtím," informoval ÚVZ SR.

Ako chrípku a CHPO v 3. kalendárnom týždni nahlásili 8618 ochorení. Predstavuje to 15,3 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola u detí do päť rokov.

Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v SR v chrípkovej sezóne 2024/2025 (Zdroj: ÚVZ SR)

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 3. kalendárnom týždni hlásené spolu v 35 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 19 materských a 16 základných škôl. Vo viacerých nemocniciach - Fakultná nemocnica v Trnave, Fakultná nemocnica v Nitre, Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o. v Bardejove, Nemocnica AGEL Levice, Ľubovnianska nemocnica, Špecializovaná nemocnica FBLR sv. Michala - platí na viacerých oddeleniach zákaz návštev. Návštevy zakázali aj v mnohých centrách sociálnych služieb.

(Zdroj: ÚVZ SR)

Slováci vykupujú voľnopredajné lieky

V medziročnom porovnaní zaznamenala internetová lekáreň rekordné predaje liekov a vitamínov, informovala hovorkyňa Mojalekáreň.sk Alexandra Štullerová. Predaj voľnopredajných liekov na chrípku vzrástol oproti decembru o 75 percent. Najväčší záujem je o horúce nápoje proti horúčke a bolesti, tých ľudia nakúpili v poslednom mesiaci o 65 percent viac. Zvýšený záujem je o vitamíny vhodné počas chrípky, a to o 45 percent. Celaskon s postupným uvoľňovaním sa v košíkoch zákazníkov objavuje 7,5-krát častejšie než pred mesiacom.

(Zdroj: Getty Images)

Na druhej strane, záujem o antigénne testy klesá, no rúška sú stále v kurze. "Predaj antigénových testov v MojaLekáreň.sk oproti decembru klesol o 30 percent, predaj jednorázových rúšok v porovnaní s decembrom vzrástol o 87 %," priblížila Štullerová.

Chrípková vlna je podľa lekárne silnejšia než na jeseň, keďže zaznamenáva nárast záujmu o voľnopredajné lieky na chrípku o 15 percent oproti nástupu respiračných ochorení na jeseň 2024, kedy sa deti vrátili do školských a predškolských zariadení.

Odporúčania lekárnikov

Farmaceutka Kamila Horníčková odporúča už pri prvých príznakoch nachladnutia zvýšiť príjem vitamínu C na 125 – 250 mg 3x denne. "Optimálna denná dávka pre zdravého človeka je 80 – 100 mg pre dospelých a 50 – 100 mg pre deti. Deťom odporúčam podávať prírodné formy vitamínu C z aceroly, šípok, camu-camu či rakytníka," priblížila odborníčka. Počas chrípkového obdobia je podľa nej dôležitý aj príjem vitamínu D, selénu a zinku. Selén so zinkom možno užívať súčasne, ideálne dopoludnia s odstupom od jedla. "Potraviny s obsahom vápnika, určité lieky a doplnky stravy s vápnikom, železom a kofeínom zaraďte s odstupom 2 hodín od podania zinku," upozorňuje.

(Zdroj: gettyimages.com)

Pri chorobe je tiež vhodné podporiť zdravie imunoglukánmi z hlivy ustricovej, bylinnými čajmi, tinktúrami a sirupmi pre správne fungovanie imunity a dýchacích ciest. Vhodné sú podľa jej slov bylinné zmesi s čiernou bazou, lipou a harmančekom. "Myslite teda na dostatok antioxidantov zo zeleniny, ovocia, príjem zdravých tukov a kvalitných bielkovín. Je dôležité dbať na prevenciu a včasnú liečbu," dodáva farmaceutka a odporúča dodržiavať základné hygienické pravidlá – časté umývanie rúk a nosenie rúšok v preplnených priestoroch.

Za prvé týždne evidujeme 449 prípadov čierneho kašľa

Chrípkou to ale nekončí. V prvej polovici roka sa očakáva vyššia chorobnosť na čierny kašeľ. Dôvodom môže byť aj zmena kmeňa baktérie, ktorá spôsobuje ochorenie. Uviedol to odbor epidemiológie ÚVZ SR. V prvých troch týždňoch nového roka zaznamenal ÚVZ už 449 prípadov čierneho kašľa. Na zvýšenú chorobnosť môže mať vplyv aj vyššia ostražitosť lekárov vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu v susednej Českej republike, dôslednejšia diagnostika či niektoré sociálne faktory (viacpočetné rodiny, viacgeneračné bývanie a pod.)," vysvetlili epidemiológovia. Dodali, že ochorenie prebieha v cyklických vlnách približne každé štyri až päť rokov.

(Zdroj: Getty Images)

Ako uviedli, vďaka povinnému očkovaniu sa chorobnosť a úmrtnosť podarilo v našej krajine výrazne znížiť oproti hodnotám, ktoré boli zaznamenávané pred jeho zavedením. Dodali, že imunita po prekonaní čierneho kašľa alebo očkovaní nie je celoživotná, no stále je tou najlepšou prevenciou proti ochoreniu. "V SR je toto očkovanie dlhodobo zaradené do pravidelného povinného očkovania detí a očkovacia látka je plne hradená z verejného zdravotného poistenia," objasnili odborníci. Spresnili, že po očkovaní trvá imunita približne dva až 12 rokov a po prekonaní ochorenia približne štyri až 20 rokov. Upozornili zároveň, že ochranu pred ťažkým priebehom čierneho kašľa môže priniesť už aj prvá dávka očkovania.

V roku 2024 zaznamenal ÚVZ vyše 7 100 prípadov čierneho kašľa. Prípady boli minulý rok v SR hlásené vo všetkých vekových skupinách. "Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 0-ročných detí (398 prípadov na 100.000 osôb), nasledovala skupina desať- až 14-ročných detí s chorobnosťou 270/100.000 a za ňou veková skupina 15- až 19-ročných (248/100.000)," špecifikoval úrad. Najvyššia chorobnosť bola v Žilinskom a Bratislavskom kraji.

Čo je čierny kašeľ?

Čierny kašeľ je vysoko infekčné ochorenie postihujúce dýchacie cesty, ktoré sa prejavuje silnými záchvatmi kašľa. Pôvodcom ochorenia je baktéria Bordetella pertussis. Nákaza sa prenáša predovšetkým kvapôčkovou infekciou. Chorý človek je nákazlivý už tri až štyri dni pred objavením sa klinických príznakov.

(Zdroj: ÚVZSR)

Na Slovensku sa očkovanie proti čiernemu kašľu vykonáva povinne v detskom veku v rámci kombinovanej hexavalentnej vakcíny s preočkovaním v šiestom a 13. roku života. Preočkovanie v dospelosti odporúčajú odborníci tehotným ženám v treťom trimestri, chronicky chorým pacientom, pacientom s ochoreniami respiračného a srdcovocievneho systému, seniorom, učiteľom alebo zdravotníkom.