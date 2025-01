Pár ušetril 16-tisíc eur na renovácii kuchyne: Pozrite na FOTO pred a po! TAKTO jednoducho sa im to podarilo

(Zdroj: Profimedia)

LONDÝN - Mladý pár, Jess a Connor, ušetrili 16-tisíc eur tým, že si svoju kuchyňu zrenovovali vlastnými rukami. Inšpiráciu našli na sociálnych sieťach a vďaka kreatívnym nápadom premenili starý a nevýrazný priestor na štýlové a moderné miesto za zlomok ceny, ktorú by zaplatili profesionálom.

Jess a Connor, obaja 29-roční, sa rozhodli renovovať kuchyňu vo svojom dome, no cenové ponuky od profesionálov ich šokovali. „Dostali sme ponuky od troch alebo štyroch firiem, všetky sa pohybovali okolo 15 000 libier (17 800 eur). Takéto náklady sme nedokázali ospravedlniť, keďže kuchyňa je pomerne malá,“ prezradila Jess, píše denník The Sun. Namiesto toho sa rozhodli pre prístup „urob si sám“ a pustili sa do práce na vlastnú päsť. Pár sa inšpiroval na TikToku, YouTube a Pintereste, kde našli množstvo nápadov na modernizáciu kuchyne.

(Zdroj: Profimedia)

Nakoniec sa im podarilo premeniť starú kuchyňu s nevýraznými bielymi skrinkami a sivou dlažbou na štýlový priestor len za 1 500 libier (1 790 eur). „Najväčšie zmeny urobili práve tie najlacnejšie úpravy,“ povedala Jess. Staré skrinky natreli trendovou lesnou zelenou farbou, obklady osviežili odtieňom starožitnej bielej a chrómové rukoväte vymenili za zlaté. Okrem toho pridali niekoľko nových prvkov, ako je čierny drez a pracovné dosky z IKEA, dubová podlaha a zlatý kohútik s funkciou vriacej vody. Smeg chladničku si zaobstarali z druhej ruky za 430 libier (512 eur).

„Výmena detailov, ako sú rukoväte alebo farba skriniek, úplne zmenila atmosféru priestoru,“ vysvetľuje Jess. Na záver Jess zdôraznila dôležitosť plánovania a prípravy pri podobných projektoch: „Strávte čas premýšľaním, čo presne od priestoru očakávate, skôr než začnete. Jasná vízia nám prácu veľmi uľahčila. Prípravné práce sú síce náročné, ale ich výsledok stojí za to – ovplyvnia vzhľad aj životnosť renovácie.“