Hodinové maznanie za 35 eur? Poľka žne úspech s nezvyčajným salónom: TOTO od nej klienti najčastejšie žiadajú

(Zdroj: Instagram/salonprzytulania/Getty Images)

VRATISLAV - Poľka Alexandra Kaspereková z Katovíc narazila na internete na netradičný nápad, ktorý jej zmenil život. S úmyslom priniesť do hektického sveta viac ľudského tepla a porozumenia, založila jedinečnú prevádzku – profesionálny salón na objímanie. Nazvala ho Ania Od Przytulania a je jediný svojho druhu v poľskom Sliezsku.

V historickom regióne Poľska, v Sliezsku, sídli salón na objímanie Ania Od Przytulania. Jeho majiteľkou je Alexandra Kaspereková, ktorá si už vybudovala celkom slušnú klientelu, a to vo vekovej kategórii od 40 do 60 rokov. „O salón je naozaj veľký záujem. Nečakala som, že bude toľko záujemcov. Je smutné, koľko ľudí je osamelých. Kvôli náporu sa musia objednávať aj niekoľko dní vopred,“ pre denník Daily Mail uviedla vyštudovaná masérka a zdôrazňuje, že jej služba je čisto platonická. Každé sedenie sa začína predstavením a jemným objatím v polohe „medvedíka“. Potom sa Alexandra spýta klienta na jeho zdravotné ťažkosti vrátane bolesti v krku, nádchy alebo horúčky. Zaujíma sa aj o to, či nie je pod vplyvom alkoholu alebo drog. Následne mu poskytne čas na prečítanie „pravidiel objatia“, v ktorých sa jasne uvádza, že akékoľvek správanie prekračujúce sexuálne hranice bude mať za následok okamžité ukončenie sedenia.

Po osprchovaní dostane klient župan. „Predtým, ako začnem objímať, spýtam sa ho, prečo za mnou prišiel a ako mu môžem pomôcť.“ Na základe týchto informácií vedie počas objímania klientov „profesionálne koučovanie“. Alexandrina izba na maznanie je podľa jej webovej stránky zariadená v naozaj kráľovskom štýle. Je vybavená hydromasážnou sprchou a luxusnou vaňou. Samotné maznanie prebieha na nadýchaných, voňavých vankúšoch a prikrývkach, pričom v pozadí hrá pokojná hudba. Počas celého stretnutia svieti krb a klientovi ponúka sladkú pochúťku, kávu, čaj, horúcu čokoládu alebo pohár šampanského.

Podľa majiteľky salóny z terapie objatím profitujú najviac tí, ktorí sú osamelí alebo zažili traumatické vzťahy. „Niektorí klienti salónu sú ľudia, ktorí mali traumu, strach z citovej blízkosti, niekedy aj zo sexuálnej blízkosti,“ vysvetlila. „Hľadajú pomoc, pochopenie a podporu. Prichádzajú za mnou aj dámy, ktoré zažili fyzické násilie zo strany svojich partnerov. Vďaka terapii objatím sa znovu naučia, že dotyk nie je spojený len s fyzickou bolesťou, ale že je to niečo pekné, príjemné a upokojujúce.“ Na svojej stránke má aj hlavné motto salóna: „Keď si smutný, keď sa cítiš zle, príď ma objať.“

Alexandra uviedla, že jej pravidelní klienti sa zúčastňujú na hodinovom sedení raz týždenne, ktoré stojí 149 poľských zlotých (35 eur). Za dvojhodinové zaplatia 299 zlotých (70 eur). Mladá žena v rozhovore pre SO Magazyn spomenula aj na jedného klienta, ktorý sa tejto procedúry spočiatku veľmi bál. Aby ho upokojila, ponúkla mu polhodinové zoznamovacie sedenie. „Keď prišiel, pili sme kávu a hrali sme stolovú hru. Neskôr mi pustil svoje obľúbené piesne a ja som ho celý čas jemne držala za ruku. Ukázalo sa, že bol ako tínedžer sexuálne zneužitý. Vrátili sa mu spomienky.“ Teraz ju navštevuje raz za mesiac a je spokojný, keď ho objíme. „Som veľmi šťastná, keď vidím výsledky svojej práce,“ doplnila Alexandra spokojne.