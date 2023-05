Žena (32) rozbehla biznis so svojimi nohami: Fotky špinavých chodidiel, neskutočné, koľko zarobí za mesiac

NEW YORK - Tridsaťdvaročná Chrissy rozbehla na webovej stránke Fun With Feet úspešný biznis. Vďaka nakrúcaniu videí, na ktorých dokumentuje svoje chodidlá, si mesačne prilepší o poriadnu sumu. Je pritom úplne jedno, či ich má upravené po dôkladnej pedikúre alebo sú špinavé. Fanúšikovia skrátka milujú jej nohy také, aké práve sú.

Chrissy už tri roky predáva na webe fotky svojich nôh. Mesačne si takto dokáže zarobiť v priemere 5000 dolárov (zhruba 4500 eur) mesačne, prezradila magazínu Insider. Podľa jej slov je to také lukratívne, že posledných šesť mesiacov ide o prácu na plný úväzok. Nad obsahom príspevkov pritom nemusí veľa rozmýšľať. Napríklad si vyzuje topánky, zvlečie ponožky a položí si nohy na vlhkú zem. Potom už len vytiahne telefón a nakrúca. Niekedy sa aj rozbehne, beží po blate a nakrúti, ako si čistí špinavé prsty na nohách. Má vraj klienta, ktorý je za takéto video ochotný zaplatiť aj 300 dolárov (270 eur). Kedysi pracovala aj ako modelka, ale možnosť utajenia identity na Fun With Feet jej vyhovuje viac.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Budovanie fanúšikovskej základne

Mladá žena sa prvý polrok na stránke sústredila najmä na budovanie základne klientov. Každý deň viackrát zverejňovala fotografie svojich prstov na nohách položených na hladkých kameňoch a snažila sa napodobniť plagáty, ktoré zvyčajne visia v nechtových salónoch, kde v minulosti pracovala. Na stránke mohli zákazníci prechádzať jej bezplatným foto feedom, podobne ako na Instagrame, a potom jej poslať správu, aby si vyžiadali a zakúpili vlastný obsah.

Na začiatku trávila väčšinu času konverzáciou so svojimi novými sledovateľmi a budovala si s nimi vzťah prostredníctvom nesexuálnej konverzácie. "V deviatich prípadoch z desiatich sa priemerný zákazník chce len s niekým porozprávať. Vždy, keď vidia fotografiu, chcú si predstaviť osobu, ktorá sa za ňou skrýva." Udržiavaním svojho biznisu trávi v súčasnosti tri až päť hodín denne, päť až šesť dní v týždni. Jeden deň môže vytvárať vlastné fotografie alebo videozáznamy na želanie, zatiaľ čo iný deň strávi rozosielaním svojich použitých ponožiek klientom, ktorí za ne zaplatia až 500 dolárov (451 eur).

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Byť klientom Chrissy nie je lacné. Za väčšinu svojich videí a fotografií vyrobených na želanie si účtuje od 300 do 500 dolárov, pričom ceny upravuje v závislosti od špecifík požiadavky. Napríklad, keď si klient žiada vidieť na jej nohách francúzsku pedikúru alebo určitú farbu laku na nechtoch, účtuje si 300 dolárov. Obsah nakrúca na iPhone. Keď klient dostane video, môže si ho nechať navždy a prehrávať si ho donekonečna. Chrissy začala experimentovať aj s nahrávkami, v ktorých počuť jej hlas. Keď si klient objedná rekvizity, pedikúru alebo ponožky, zohľadní ich cenu a zahrnie ich do konečného poplatku.

V súčasnosti je slobodná, predchádzajúci partneri ju podľa jej slov v tomto podnikaní vždy podporovali, pričom niektorí sa ponúkli, že ju budú fotografovať a jeden sa k nej dokonca pridal pri nakrúcaní videa. Chrissy plánuje pokračovať v tejto zárobkovej činnosti, kým ju to neomrzí, čo sa podľa v blízkej budúcnosti nestane. "V skutočnosti ma veľmi baví spolupracovať so zákazníkmi. Je to svojím spôsobom terapeutické," dodala.