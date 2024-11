Babička (53) spôsobila hotový ošiaľ: FOTO Som ultimátna MILF-ka! Mladí sa ma nevedia nabažiť

(Zdroj: Instagram/silvia.garcilazo)

Silvia Garcilazová o sebe otvorene tvrdí, že je dokonalou MILF-kou. Vo svojej rodnej Argentíne spôsobila poriadny rozruch po tom, čo získala viac ako 9 000 odoberateľov na OnlyFans a 108-tisíc fanúšikov na Instagrame. Na platforme pre dospelých zdieľala takmer 100 videí a 500 fotografií, na ktorých pózuje nahá alebo v úspornom oblečení. Babička sa OnlyFans prvýkrát prihlásila v roku 2020 počas pandémie Covid-19.

Počas lockdownu sa rozhodla pre online štúdium psychológie, informuje portál Need To Know. Vďaka tejto príležitosti spoznala skupinu podobne zmýšľajúcich žien. „Žila som život študentky po boku dvadsiatničok, ktoré snívali o rýchlom a ľahkom zarábaní peňazí. Povedali mi o rozmachu OnlyFans a ja som si pomyslela, že to skúsim,“ prezradila. „Začala som sa ich pýtať, aké to je a či to môže byť nebezpečné. Potom som sa rozhodla, že do toho idem, nemala som čo stratiť,“ vysvetlila ďalej.

V tom čase už mala za sebou úspešnú kariéru právničky a dokonca bola aj babičkou. Podľa jej slov sú jej sledovateľmi najmä mladí muži vo veku od 25 do 35 rokov, ktorí ju prirovnávajú k ikonickej Marilyn Monroevej. „Som ultimátna MILF-ka, žiaduca matka. Som v top 10 na svete, nikdy som o tom ani len nesnívala,“ uviedla. „Najprv som mala veľa neprajníkov a zažívala som aj online šikanu, no čelila som tomu čelom,“ prezradila.

Napokon sa podelila aj o svoj odkaz pre všetky ženy v jej veku, ktoré uvažujú o vstupe do OnlyFans. „Mali by si pamätať, že sú stále nažive. Po 50-ke akoby sme na seba začali zabúdať, odkladáme svoje túžby nabok. Rozhodla som sa byť slobodná bez toho, aby som ublížila niekomu inému,“ dodala Garcilazová.