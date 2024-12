Odborník varuje: Vás vianočný stromček ukrýva nebezpečnú hrozbu! Nechutnejšie ako záchodová doska

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vianočné ozdoby, ktoré každoročne s nadšením rozbaľujeme, môžu byť doslova semenišťom baktérií. „Pri manipulácii s dekoráciami, ktoré sú často skladované v nepriedušných škatuliach a roky nečistené, dochádza k riziku krížovej kontaminácie,“ varuje Jamie Woodhall zo spoločnosti Initial Washroom Hygiene, informuje denník Daily Star. Podľa ich štúdie ozdoby, ako vence, svetielka či vianočné gule, obsahujú až o 30 percent viac baktérií, než je prijateľné pre bežnú biologickú kontamináciu. „Pri 80 percentách infekcií prenášaných rukami je dôležité dbať na prevenciu,“ dodáva Woodhall.

(Zdroj: Getty Images)

Najšpinavšími predmetmi sa ukázali škatule na umelé vianočné stromčeky, ktoré v priemere obsahovali 845 jednotiek biologickej kontaminácie, čo je päťnásobne viac než priemerná hodnota záchodovej dosky (220 jednotiek). Ani vence a vianočné gule neobišli lepšie, pričom často dosahovali hodnoty prekračujúce 500 jednotiek. Výsledky naznačujú, že vianočné ozdoby môžu byť zdrojom sezónnych chorôb, ak zabudnete na vhodné hygienické opatrenia.

„Každý rok by sme mali ozdoby čistiť antibakteriálnou handričkou a dôkladne si umývať ruky pred ich manipuláciou,“ odporúča Woodhall. Hygienická spoločnosť ďalej radí používať dezinfekčné prostriedky a vyhýbať sa dotyku tváre po manipulácii s dekoráciami. „Nikto nechce, aby mu sviatky pokazilo nepríjemné ochorenie,“ uzatvára odborník. Vianočné sviatky by mali byť predovšetkým o zdraví a pohode – a to zahŕňa aj starostlivosť o čistotu obľúbených sviatočných predmetov.