Je pre vás nahadzovanie svetiel na stromček nočnou morou? Tento TRIK vám ušetrí nervy aj čas!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Rozsvietený vianočný stromček je symbolom Vianoc, no zavesenie svetiel býva pre mnohých nočnou morou. Väčšina ľudí sa spolieha na klasickú metódu, pri ktorej omotávajú svetlá okolo stromčeka, no podľa Tary, majiteľky obchodu s vianočnými dekoráciami a populárnej TikTok tvorkyne, je tento spôsob neefektívny. „Ak svetlá ťaháte okolo stromu, robíte to zbytočne komplikovane,“ upozorňuje Tara vo videu na svojom profile. Namiesto toho odporúča použiť cik-cakovú metódu zhora nadol. To znamená, že jeden koniec svetiel zavesíte hore na strom a šnúru potiahnete až na spodok. Následne šnúru potiahnete od spodku stromeka späť hore. „Tento postup opakujte, až kým nepokryjete celý strom,“ uviedla ďalej.

Výhodou tohto postupu je nielen rovnomerné rozloženie svetiel, ale aj menšia spotreba svetelných reťazí. „Metóda omotávania plytvá množstvom svetiel, pretože zadná časť stromu často zostáva nevyužitá. Pri cik-cakovej metóde je to oveľa jednoduchšie a rýchlejšie,“ dodáva Tara. Jej tip však rozdelil internet na dva tábory. „Keď som pred pár rokmi zverejnila tento tip, zistila som, že ľudia majú veľmi silné názory na to, ako by mali zdobiť svoje stromčeky,“ priznala Tara. „Ale stojím si za tým – cik-caková metóda zhora nadol je lepší spôsob.“

Niektorí jej fanúšikovia navyše prišli s vlastnými trikmi, ako dosiahnuť ešte krajší výsledok. Kelly, ďalšia TikTok tvorkyňa, odporúča svetielkami omotať aj kmeň stromčeka. „Začnem zdola a reťaz svetiel omotám okolo kmeňa, až kým sa nedostanem hore. Potom použijem ďalšiu reťaz na konáre,“ podelila sa vo videu, informuje denník Mirror. Ak teda patríte medzi tých, ktorým zdobenie stromčeka spôsobuje viac frustrácie než radosti, tieto tipy môžu byť skutočne užitočné. Vďaka nim môže byť zdobenie stromčeka dokonca aj zábavou.