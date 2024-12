Muž vyhral jackpot v hodnote vyše 180 miliónov eur, napriek tomu žaluje lotériu: Neuveríte, čo žiada!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Šťastlivec Faramarz Lahijani vyhral v lotérii Mega Millions neuveriteľných 197,5 miliónov dolárov (187 miliónov eur) po tom, ako si kúpil výherný žreb na čerpacej stanici na Ventura Blvd v kalifornskej štvrti Encino. Teraz však žaluje lotériu, pretože tvrdí, že si kúpil ďalší výherný žreb, ktorý stratil a na základe tejto skutočnosti si nárokuje dvojnásobok tejto sumy. Čísla 21, 26, 53, 66, 70 a zlatú Mega Ball 13 vyžrebovali Lahijaniho deti a údajne sú to číslice, ktoré Faramarz používa už desaťročia. V žalobe sa podľa portálu Patch uvádza: „Na základe včasného podania prvého výherného žrebu má žalobca nárok na celý jackpot.“ Ako je vôbec možné, že v tom istom obchode padli dvakrát tie isté čísla?

(Zdroj: Getty Images)

Hovorkyňa kalifornskej lotérie Carolyn Beckerová, povedala: „Hoci je to neuveriteľne nezvyčajné a zaujímavé, nie je to nič neslýchané. Existuje množstvo vysvetlení. Možno jedna osoba chcela z nejakého dôvodu skúsiť šťastie na dvoch rôznych riadkoch, alebo možno pár kamarátov chcelo vyskúšať svoje šance s presne rovnakými číslami. Ako sa to presne stalo, sa dozvieme až po tom, ako bude vyzdvihnutá výhra."

Ďalej uviedla, že odpovede na niektoré z najdôležitejších otázok poznajú len legitímni výhercovia počas štandardného overovacieho procesu. „Je to jeden zo spôsobov, ako zisťujeme, či osoba, ktorá si nárokuje výhru, je skutočne právoplatným výhercom,“ dodala Beckerová. Zatiaľ čo Lahijani dúfa, že dostane viac peňazí, čerpacia stanica je viac ako spokojná s vyše 1,9 milióna dolárov (1,81 eur), ktoré získala za predaj žrebov. Šanca na výhru jackpote v Mega Millions je jedna ku 302 575 350, takže vyhrať dvakrát je naozaj nevídané.