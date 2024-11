Muž si za peniaze, ktoré našiel na zemi, kúpil žreb: Vyhral šialenú sumu! A potom prišlo neľahké rozhodnutie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BANNER ELK – Nájsť peniaze len tak pohodene na ulici je samo o sebe šťastie. Muž zo Severnej Karolíny mal však dvojnásobné šťastie. Za dvadsať dolárov, ktoré našiel pred supermarketom, si kúpil žreb do lotérie. Napokon čelil neľahkému rozhodnutiu.

Jerry Hicks, obyvateľ mesta Banner Elk v západnej časti Severnej Karolíny, bol pred supermarketom Speedway v Boone, keď našiel na zemi 20 dolárov (18,48 eur), informuje denník USA Today. „Použil som ich na kúpu žrebu,“ povedal Hicks a dodal, že žreb, ktorý si chcel pôvodne kúpiť, nemali, a tak si kúpil drahší žreb do lotérie Extreme Cash za 25 dolárov (23,10 eur). Na jeho veľké prekvapenie sa dozvedel, že vyhral jeden milión dolárov (924 043 eur).

(Zdroj: Getty Images)

Musel si však vybrať, či si za 20 rokov nechá postupne vyplatiť celú sumu alebo jednorazovo dostane 600 000 dolárov (554 426 eur), čo po zdanení predstavuje sumu 429 000 dolárov (396 414 eur). Napokon si vybral prvú možnosť. Mnohých zaujímalo, čo šťastný výherca urobí so svojou výhrou. Prezradil, že najprv plánuje vziať svoju rodinu do reštaurácie, kde oslávia jeho veľké víťazstvo. „Pôjdeme priamo do Golden Corral a zjeme všetko, čo majú,“ povedal Hicks.

Vďaka výhre môže po 56 rokoch práce ako tesár konečne odísť do dôchodku. Okrem toho povedal, že peniaze plánuje použiť na pomoc svojim deťom. Hicks mal nepochybne obrovské šťastie. Šanca na výhru hlavnej ceny 1 miliónov dolárov v Extreme Cash je totiž 1 ku 2 017 650, uviedla školská lotéria v Severnej Karolíne. Celková šanca na výhru ceny je 1 ku 4,21, uviedla lotéria.