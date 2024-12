Blondínka si zavarila na firemnej vianočnej párty: Bola som totálne na mol! Správa od šéfa ju odrovnala

(Zdroj: Instagram/annieoquigley)

Annie O'Quigleyová sa so svojimi kolegami vybrala na vianočný večierok do luxusnej londýnskej reštaurácie Frog. Počas večera si pochutnávali na 12-chodovom degustačnom menu, ku ktorému sa podávalo víno. „Ku každému chodu bolo víno, a ja som sa totálne opila,“ priznala Annie. Už pri druhom chode stratila prehľad o udalostiach a na konci večera ju museli odniesť do mikrobusu. Cesta minibusom sa však premenila na nočnú moru. „Celá som sa povracala. Ten pach bol taký strašný, že kolegom za mnou prišlo zle,“ prezradila. „Snažila som sa byť potichu, ale, ako mi povedali, nebolo to veľmi diskrétne,“ dodala s humorom.

Situácia sa zhoršila, keď minibus zastavil na čerpacej stanici. Anniein šéf sa rozhodol pomôcť jej „sprchou“, no omylom použil čistič na čelné sklá namiesto vody. „Mala som oblečené v priliehavé čierne šaty, opätky a mejkap, a môj šéf ma oplachoval čističom na čelné sklo,“ zverila sa. Do chaosu sa pridali aj ďalší kolegovia, ktorým bolo zle od zápachu, a situácia sa stávala čoraz absurdnejšou.

Nasledujúce ráno sa Annie prebudila so šatami špinavými od čističa a s obávaným pocitom úzkosti. V telefóne si našla nepríjemnú správu od druhého šéfa, ktorý v minibuse nebol, no zjavne sa dozvedel o incidente. „Annie, hanba ti,“ napísal. Jeden kolega dokonca zverejnil video z jej „sprchy“ na Instagrame. Napriek tomu Annie na celú situáciu spomína s humorom. „Nevyhodili ma, ešte rok som tam pracovala. Ale pokiaľ vás neumývajú na ulici v centre Londýna a vašim kolegom nie je zle od zápachu, nemáte skutočne trápny príbeh z vianočného večierka!“ uzavrela svoj príspevok.