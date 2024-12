Personalistka radí: Toto na firemnom vianočnom večierku NIKDY nerobte! Inak hneď prídete o dobrú povesť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Stoneová, HR riaditeľka a kariérna koučka z grófstva Wexford v Írsku, pre denník New York Post povedala: „Vybudovanie si reputácie v práci ako kvalifikovaného, dôveryhodného a kompetentného profesionála si vyžaduje čas a úsilie. Jedna noc na vianočnom večierku môže zvrátiť všetku náročnú prácu v priebehu niekoľkých hodín.“ V prvom rade odborníčka neodporúča preháňať to s alkoholom. „Ako riaditeľ personálneho oddelenia som videla, ako incidenty pod vplyvom alkoholu viedli k vyšetrovaniu na pracovisku a u niektorých k ich predčasnému prepusteniu v dôsledku obvinenia z obťažovania,“ upozornila.

(Zdroj: Getty Images)

Po druhé, vianočný večierok nikoho neospravedlňuje v nevhodnom správaní. Ak máte pocit, že isté komentáre by boli za normálnych okolností nevhodné, neznamená to, že kvôli vianočnému večierku ich zo zdvorilosti musíte prehliadnuť. „Komentáre alebo správanie, ktoré by v kancelárii nebolo prijateľné – ako napríklad nevhodné vtipy, klebety či urážlivé komentáre – môžu viesť k vážnym následkom,“ priblížila. To isté platí aj v prípade fyzického kontaktu. „Vianočný večierok rozhodne nie je miestom, kde by ste mali iniciovať kancelárske romániky,“ upozornila Stoneová.

Napokon zhrnula svoje odporúčania do niekoľkých bodov – na vianočnom večierku to nepreháňajte s alkoholom; vyhnite sa nadmernému zdieľaniu; nezabudnite, že aj napriek uvoľnenejšej atmosfére ste stále v práci; nezačínajte žiadny románik; a neuverejňujte žiadny obsah na sociálne siete bez súhlasu. V prípade, že sa na vianočnom večierku dopustíte faux-pas, Stoneová radí, aby ste sa priznali a ospravedlnili. „Ak na vianočnom večierku urobíte niečo nevhodné, prevezmite zodpovednosť a riešte to čo najrýchlejšie,“ dodala.