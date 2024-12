Vianočné ozdoby vydávali čudný zvuk: Žena jednu rozbila a... Fuj! VIDEO Pozrite, čo číhalo vo vnútri

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TikTokerka Em Peaseová s hrôzou zistila, že jej vianočné ozdoby sú plné hmyzu. Vo virálnom videu vysvetlila, že po tom, ako ich vybrala zo škatule, mnohé z nich vydávali zvláštny zvuk. Premohla ju zvedavosť a jednu z dekorácii udrela vonku palicou, aby ju rozbila. To, čo sa odohralo, pripomínalo scénu z filmu Múmia. Z rozbitej ozdoby totiž vyletelo množstvo hmyzu.

Niet divu, že diváci boli úplne šokovaní. „Bolo to oveľa horšie, ako som si myslel,“ napísal jeden z komentujúcich. Druhý uviedol: „Nová hrozba je na svete.“ Tretí napísal: „Neviem, čo som čakal, ale toto to určite nebolo.“ Štvrtý sa pridal: „Povedzte mi niekto, že je to umelá inteligencia.“ Niekto ďalší to komentoval: „Čakal som tak dvoch alebo troch mŕtvych chrobákov, nie miliardu živých.“ Iný pokračoval: „Na toto už nikdy nezabudnem.“

Jeden z používateľov sociálnej siete sa Peaseovej opýtal, kde mala vianočné ozdoby uložené a ona v komentári vysvetlila: „Škatuľa bola v mojej kôlni, na hornej polici.“ Iný doplnil: „Preto momentálne pomáham svojej mame vymeniť všetky kartónové škatule za plastové.“