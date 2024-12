Muž v roku 1999 bez stopy zmizol, po 25 rokoch prišiel ŠOKUJÚCI zvrat: Všetko vďaka článku v novinách!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Muž, ktorý je známy len ako Tommy, sa nachádzal v nemocnici okresu Los Angeles po tom, čo ho rodina v roku 1999 nahlásila ako nezvestného v Doyle v Kalifornii, uviedol v pondelok úrad šerifa okresu Lassen. Jeho sestra Marcella Nasseriová sa ani po rokoch neúspešného hľadania nevzdávala a práve vďaka jej úsiliu sa muža podarilo konečne nájsť. Úradníci jej zaslali článok denníka USA Today o neidentifikovanom a nemom mužovi, ktorý už vyše mesiaca ležal na lôžku v Zdravotnom stredisku St. Francis v Lynwoode po tom, čo ho úradníci 15. apríla našli na juhu mesta.

Verila, že muž na fotografii článku je jej dlho stratený brat a zavolala šerifovi okresu Lassen, aby to vyšetril, informuje denník New York Post. Zástupca šerifa Derek Kennemore kontaktoval nemocnicu, ale tamojší zamestnanci mu povedali, že pacient bol v júli prevezený do inej nemocnice v Los Angeles. Zavolal do druhej nemocnice, ktorá potvrdila, že majú v starostlivosti neidentifikovaného pacienta, ktorý zodpovedal popisu nezvestného brata Nasseriovej.

Kennemore potom zalarmoval políciu v Los Angeles a jednotku nezvestných osôb, ktoré sa zapojili do vyšetrovania. Príslušník miestnej polície následne zašiel do nemocnice a neznámemu pacientovi odobral odtlačky prstov. Odtlačky prstov odkryli zhodu medzi neznámym mužom a ženiným bratom, ktorý zmizol v roku 1999. Kennemore zavolal Nasseriovej, aby sa podelil o to, že po viac ako dvoch desaťročiach bol jej brat konečne nájdený.