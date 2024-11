Pred 17 rokmi sa Barbara s partnerom vybrala na túru: Domov sa nikdy nevrátila! ZÁHADNÉ okolnosti zmiznutia

(Zdroj: Facebook/Missoula County Sheriff's Office/Getty Images)

Američanka Barbara Bolicková bola 18. júla 2007 na túre v Montane neďaleko vyhliadky Bear Creek Overlook. Vyšetrovatelia doteraz nenašli vysvetlenie na to, čo sa vlastne stalo. Orgány činné v trestnom konaní zverejnili minulý rok ďalší príspevok a žiadali ľudí, aby im poskytli akékoľvek informácie, ktoré by im pomohli zostaviť sled udalostí. Bolickovej partnerom na túre bol Jim Ramaker. Tento muž tvrdí, že v jednej chvíli tam bola a v druhej už nie. Bol to teda posledný človek, ktorý ju videl živú a hoci sa to niekomu zdá podozrivé, polícia sa domnieva, že s jej zmiznutím nemal žiadnu súvislosť. Uviedol, že sa k nej otočil chrbtom len na 45 sekúnd a keď sa obzrel, zistil, že zmizla a už ju nikdy nevidel. Bývalý riaditeľ spravodajstva NBC Montana, Jim Harmon, povedal: „Boli od seba len kúsok. Napriek tomu sa o niekoľko sekúnd obzrel späť a ona tam nebola. Je to pre mňa úžasné. Ako sa to mohlo stať? Ako to, že nebola len kúsok od kopca? Je to absolútna záhada.“

Do you have any information? Barbara Bolick was last seen near the Bear Creek Overlook in the Bitterroot Mountains,... Posted by Missoula County Sheriff's Office on Tuesday, August 15, 2023

Bolicková by teraz mala 72 rokov. Podľa správ ju naposledy videli v tričku pastelovej farby, šortkách a čiernom ruksaku. Prokurátor pre okres Jesse Laslovich uviedol, že pátranie bolo nákladné, ale naďalej sa snažia nezvestnú ženu nájsť. „Viete si predstaviť, aký aparát je do toho zapojený, keď niekto zmizne. Nie sú to len miestne a štátne orgány. Zapájajú sa aj pátracie a záchranné organizácie s niektorými z dobrovoľníkov. Zainteresovali sme federálne orgány. Sú to stovky a tisíce dolárov, len v hodinách, ktoré do toho vložíme, ktoré platíme ľuďom, ktorí tieto prípady skutočne vyšetrujú. Stojí to za to? Samozrejme. Našou úlohou je dopátrať sa pravdy a hnať ľudí k zodpovednosti za akýkoľvek trestný čin a najmä v prípade nezvestnej osoby,“ uviedol.

Niektorí konšpirátori sa domnievajú, že Bolicková predstierala svoju smrť a utiekla, aby začala nový život. Laslovich sa však domnieva, že snaha vybudovať si život po zmiznutí by bola zbytočná. „Bolo by veľmi nepravdepodobné, keby bol niekto ešte stále nažive a schopný fungovať, najmä keď máme naozaj rozsiahle prostriedky na federálnej úrovni. Najmä ak niekto opustí krajinu, stále bude potrebovať nejaký druh identifikácie. Takže by bolo veľmi ťažké len tak zmiznúť a začať nový život bez ničoho,“ vysvetlil. Po dvoch týždňoch pátrania a vyšetrovania šerif okresu Ravalli Chris Hoffman povedal, že zmiznutie je stále záhadou. „Sme zmätení,“ priznal. „Veľmi dobre sme prečesali oblasť v okolí zmiznutia. Nenašli sme žiadne stopy. Ak sa nám to podarí, radi by sme si overili, či bola Bolicková v ten deň vôbec v hore,“ dodal.