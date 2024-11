Mladík navštívil najhlučnejšiu miestnosť na svete: VIDEO Pozrite, čo sa stalo po minúte! Toto nevydrží každý

(Zdroj: YouTube/ryan)

Skromná izba na prvý pohľad pôsobí ako sklad alebo galéria moderného umenia. Nič by vás nepriviedlo k tomu, aby ste si mysleli, že je to najhlučnejšia miestnosť na svete. Miestnosť je špeciálne navrhnutá tak, aby zvuk v celej miestnosti zostal na rovnakej hlasitosti. Nachádza sa v Orfield Laboratories v Minnesote v USA, kam zašiel aj YouTuber Ryan Trahan. Ako sám uviedol vo videu, nedávno navštívil najtichšiu miestnosť na svete, v ktorej vydržal asi hodinu. Tentokrát sa rozhodol vyskúšať opak. Video sa začína jeho návštevou Orfield Laboratories, kde sa stretol s majiteľom laboratórií a odborníkom na zvuk Stevom Orfieldom.

Ten mu vysvetlil, že miestnosť je špeciálne navrhnutá tak, aby sa zvuk odrážal od jednotlivých povrchov na takmer 100 percent. „To znamená, že bez ohľadu na to, kde sa v tej miestnosti nachádzate, zvuky nie sú hlasnejšie ani tichšie. Zvuk je všade rovnaký,“ prezradil ďalej Orfield. „Čím hlasnejšie hovoríte, tým je to horšie,“ dodal. Na uskutočnenie Trahanovho experimentu Orfield navrhol hrať klasickú hudbu cez sériu reproduktorov a zistiť, ako dlho to Trahan vydrží. Zábery dokazujú, že neuplynula ani minúta experimentu a tvorca obsahu začal byť viditeľne nepríjemný.

„Jedna minúta v tejto miestnosti ma zničila. Čo by sa ale stalo, keby si tu strávil 10 rokov?“ spýtal sa YouTuber, načo Orfield odpovedal: „Utrpeli by ste si vážne poškodenie sluchu. Nepočuli by ste už nič, a netrvalo by to ani 10 rokov.“ Po takmer dvoch minútach v miestnosti bol Trahan nútený zakryť si uši z dôvodu senzorického preťaženia. „Napriek tomu, že táto hudba je nádherná, uvedomil som si, že aj ten najkrajší zvuk môže znieť otrasne v nesprávnom prostredí,“ uviedol Trahan vo videu. Napokon sa skúsil rozptýliť prechádzkou po miestnosti a tancom. Po troch minútach a 37 sekundách však experiment ukončil. Trahan sa zamyslel nad nepríjemným zážitkom a poznamenal, že kvôli hladine hluku fyzicky nebol schopný zostať pokojný.