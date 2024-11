Žena tvrdí, že ju prenasledovala TEMNÁ entita: Keď sa jej pozrela do tváre, pocítila čistú hrozu!

(Zdroj: TikTok/jordsashleiigh/Getty Images)

USA – Hviezda sociálnych sietí Jordan sa na TikToku podelila o svoj šokujúci zážitok. Svojim sledovateľom prezradila, že ju niekoľko mesiacov prenasledoval podivný škriatok. Všetko sa údajne udialo počas víkendu v kúpeľoch, kam zašla so svojimi piatimi priateľkami.

Zatiaľ čo pôvodne bol víkend zameraný na oddych a relax, po tomto stretnutí sa všetko zmenilo na desivý zážitok. Jordan vo videu opísala, že hoci sa snažila udržiavať pokoj, neustále pociťovala prítomnosť niečoho zvláštneho, čo ju začalo sledovať. Tento znepokojujúci jav trval niekoľko mesiacov, pričom Jordan začala byť čoraz viac presvedčená, že za tým všetkým stojí niečo nadprirodzené. O piatej hodine ráno sa prechádzala po historických kúpeľoch. Keď sa vrátila do hotelovej izby a prezerala si sociálne siete, pocítila šteklenie na ramene. Po niekoľkých ignorovaných pocitoch sa otočila a videla zvláštnu postavu schovanú za pohovkou. Jordan si ľahla a snažila sa to ignorovať. Bola presvedčená o tom, že ide len o tieň. „Škriatok“ sa však opäť objavil nad ňou, keď sa snažila zaspať.

V panike sa naklonila k tvorovi, aby zistila, čo to je – a bola zdesená. Jordan opísala, že tvor mal ústa, ktoré zaberali polovicu jeho tváre a strašné, pokrivené zuby. Pokožka bola veľmi bledá, akoby lesklá a biela. Oči neboli viditeľné, mal len prázdne čierne jamky. Podobnosť s Glochom z Pána prsteňov ju šokovala. Keď sa jej kamarátky prebudili a rozsvietili svetlá, zistila, že tvor zmizol. Neskôr priznala, že sa cítila hlúpo a uvažovala, či si to celé nevymyslela. Ako plynul čas, uvedomila si, že ju „škriatok“ stále prenasleduje. Tvrdila, že tvor odpojoval spotrebiče a spôsoboval problémy v jej domácnosti. Okrem toho sa začali v jej dome prevracať veci a strácala osobné predmety. V presvedčení, že sa zbláznila, sa rozhodla ďalej pátrať. Jedného dňa sa rozhodla vyhľadať niekoho, kto sa venuje spirituálnym javom.

Oslovila ju žena, ktorá jej povedala, že má na sebe entitu s nízkou energiou. Poradila jej, aby prestala o „škriatkovi“ hovoriť, pretože tým tú entitu kŕmi, a odporučila jej zapáliť bielu sviečku a požiadať ho, aby opustil jej dom cez otvorené okná. Jordan sa vďaka jej radám údajne podarilo entity zbaviť. Jej video sa rýchlo stal virálne a viacerí komentujúci sa podelili o svoje vlastné príbehy. Jeden spomenul, že jeho mama má fotografiu z detstva, na ktorej je jasne vidieť škriatka na jeho chrbte, ktorého sa zbavil. Iný komentoval, že keď mal asi 10 rokov, videl škriatka šplhajúceho sa po strome, a aj keď sa mu ostatní smejú, stále verí, že to bol skutočný škriatok. Ďalší komentár poukázal na to, že sa to podobá na domácich škriatkov, ktoré sú známe v Apalačských vrchoch a Mexiku. Tieto bytosti sú považované za veľmi škodoradostné a podľa legiend skutočne existujú.