Skupina priateľov si urobila FOTO na turistike: Ľudia si okamžite všimli DESIVÝ detail! Veď to je... Vidíte to?

(Zdroj: Reddit/CursedEmoji)

Zdá sa, že skupina priateľov na zábere si užíva turistiku v Čile. Osoba vpredu má na hlave pestrofarebnú ružovo-modrú čiapku, zatiaľ čo ďalší ukazuje znak pokoja, čo vytvára veselú a uvoľnenú atmosféru. Ak sa však pozorne zadívate, môžete si všimnúť hrozivý detail – medzi dvoma ženami naľavo sa v pozadí objavuje zvláštna, paranormálna, usmievajúca sa tvár. Fotografia vyvolala búrlivú diskusiu. Jeden užívateľ Redditu v komentári uviedol: „Na prvý pohľad som sa pozeral medzi vlasy tých dvoch dievčat a myslel som si: ‚To vyzerá ako roztomilý malý mimozemšťan.‘ Ale to, čo som potom zbadal, rozhodne nie je roztomilý malý mimozemšťan.“ Ďalší poznamenal: „To je divné. Takže toto nie je upravená fotografia? Ak je to skutočné, je to šialené.“ Iný komentujúci sa pridal: „Vyzerá to ako scéna z hororu.“

Podľa charitatívnej organizácie zameranej na paranormálne javy UK Paranormal Society sa názory na duchov a ich vlastnosti v rôznych kultúrach, náboženstvách a tradíciách značne líšia. Niektorí ľudia veria, že duchovia sú benígni a môžu ponúknuť vedenie alebo ochranu, zatiaľ čo iní ich považujú za zlé entity, ktoré môžu spôsobovať škody alebo prinášať nešťastie. Podľa organizácie niektorí ľudia veria, že duchovia sú duše zosnulých, ktoré sa ešte nepresunuli do posmrtného života.

Často sú popisovaní ako éterické, transparentné a bezhmotné bytosti, ktoré sa môžu ľuďom zjavovať rôznymi spôsobmi, ako sú aparície, zvuky a iné zmyslové zážitky.

Od polovice 19. storočia mnohí verili, že duchov možno zachytiť na fotografiách. Napriek tomu neexistujú žiadne vedecké dôkazy, ktoré by skutočne potvrdili, či je možné duchov fotografovať. Nároky na výskyty duchov na fotografiách sa často pripisujú pareidólii, odleskom objektívu alebo svetelným anomáliám. Podľa odborníkov sa tieto snímky dajú tiež vysvetliť ako optické ilúzie alebo poruchy fotoaparátu.