Pár netušil, že ich 200-ročný dom ukrýva DESIVÉ tajomstvo: VIDEO Z toho, čo našli, budete mať nočné mory

(Zdroj: TikTok/dr_scaryy)

LONDÝN – Napriek tomu, že staršie domy majú svoje čaro, môžu byť aj trochu strašidelné. Predstavte si napríklad, že vo svojom dome z čias viktoriánskej éry nájdete obrovskú časť, o ktorej ste ani len netušili. Presne to sa stalo páru, ktorý sa o svoj zážitok podelil na TikToku.

Pár našiel pod schodmi svojho 200-ročného domu úplne nový byt. Napriek tomu, že to môže znieť skvele, situácia je poriadne znepokojujúca. O svoj objav sa podelili vo videu na TikToku. Ukázali dieru v schodisku, ktorá vedie do niekoľkých miestností, o ktorých majitelia netušili. Dvere v spodnej časti tajného schodiska vedú do tajomnej miestnosti a na záberoch vidno aj sériu nekonečných tunelov, komôr a malých izieb.

Nie je jasné, či predchádzajúci majitelia vedeli o tajných miestnostiach. Ako ale uviedli noví majitelia, o tom, že pod sebou majú prakticky ďalší byt, netušili. Keď sa pár pomaly presúva po chodbách, v jednom momente nasmerujú kameru na strop, kde vidno otvor na ulicu. Dokonca cezeň presvitá svetlo. „Toto všetko je podo mnou,“ povie žena vo videu. „Nebudem môcť zaspať,“ dodala.

Video rýchlo zaujalo veľké množstvo používateľov sociálnej siete. Mnohých zaujímalo, kedy boli izby naposledy použité. Niektorí ale vyzdvihli strašidelnosť objavu. „Videli ste film V zajatí démonov, či nie?“ zažartoval jeden z komentujúcich. Iní ale poznamenali, že domy z viktoriánskych čias sú známe tajnými chodbami či miestnosťami. Jeden z komentujúcich dokonca uviedol, že to mohla byť jednoducho len pivnica, ktorú predchádzajúci majitelia nevyužívali, a tak k nej znemožnili prístup.