Žena našla na podlahe nového domu hrôzostrašný symbol: Utekajte po kňaza, radia jej ľudia! Keď to uvidíte...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Sťahovanie do nového domu môže priniesť rôzne druhy zážitkov – od stresu a vzrušenia až po radosť. Keď sa však ocitnete v novom domove a začnete ho zveľaďovať, záťaž spojená so sťahovaním sa rýchlo stane zabudnutou spomienkou. Ale iba za predpokladu, že nenájdete potenciálne satanistický symbol vyrytý do podlahy, ako to bolo v prípade Maey Maryovej. V skupine Boho Chic Living and All na Facebooku zverejnila snímku odkrytých podlahových dosiek, na ktorých je podľa všetkého vyrytý pentagram v podobe päťcípej hviezdy v kruhu.

(Zdroj: Facebook/Boho Chic Living and All/Maey Mary)

Ide o symbol novopohanských náboženstiev a bežne ho používa náboženské hnutie Wicca a pohania. Údajne predstavuje päť živlov: zem, vodu, oheň, vzduch a ducha. Niektorí ho vnímajú aj ako znak života a spojení. „Odstránila som koberce v novozakúpenom dome a našla som toto. Čo by vás napadlo ako prvé?“ pýta sa Maey ďalších používateľov. Príspevok sa stretol s veľkou odozvou a zhromaždilo sa pod ním viac ako tisíc komentárov a reakcií. Jedna osoba sa podelila o túto radu: „Zapáľte doma šalviu a požiadajte o uvoľnenie všetkej negatívnej energie a pozvite lásku a svetlo. Potom to tvrdé drevo vybrúste, zafarbite a vyleštite.“ Druhý napísal: „Moja prvá myšlienka bola: Hurá, drevené podlahy!“

Tretí doplnil: „Nie je to zlé, je to ochranný kruh. Stačí si doma otvoriť na jeden deň všetky okná a vyzbrojiť sa vedomím, že nasledujete niektoré dosť silné ženy alebo mužov.“ Štvrtý poznamenal: „Vyzerá to, ako keby ste tam mali čarodejnicu. Urobili ochranný kruh. Nemusí to byť nevyhnutne zlé.“ Ďalší jej odporučil, aby zavolala kňaza. Viacerí používatelia Facebooku boli totiž presvedčení, že symbol je znakom uctievačov diabla alebo prívržencov satana.