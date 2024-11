Biznis, z ktorého sa vám zdvihne žalúdok: Kráska (26) zarába 12-tisíc eur týždenne! Mužom predáva... Fuj!

(Zdroj: Instagram/itsalexiagrace)

Žena šokovala divákov, keď odhalila, ako si nechutným spôsobom zarába 10 000 libier týždenne (12 023 eur). Dvadsaťšesťročná Alexia Grace sa tento týždeň objavila v relácii This Morning, kde hovorila o svojom netradičnom spôsobe zárobku. Kým niektorí diváci boli znechutení, iní ju pochválili za jej podnikavého ducha. Po skončení univerzity pracovala ako letuška a baristka, ale počas lockdownu začala hľadať iné spôsoby zárobku. Obrátila sa na platformu OnlyFans. Po tom, čo si získala popularitu, začala Alexia predávať svoj vlastný pot v malých ampulkách. Tento biznis sa jej veľmi osvedčil – fľaštičky potu jej zarábajú tisíce eur.

Pravidelne preto nosí špeciálny oblek na potenie, z ktorého vyžmýka pot do misky a následne injekčnou striekačkou plní fľaštičky pre svojich zákazníkov. Jej biznis začal po účasti na Misfits Boxing od platformy DAZN, ktorú založil KSI. Ide o boxerskú promo spoločnosť, ktorá organizuje zápasy medzi celebritami a známymi osobnosťami, ako je aj Alexia. Hoci v zápase proti Astrid Wettovej minulý rok prehrala, jej podnikaniu sa darí stále lepšie. Po zápase ju kontaktoval niekto, kto mal záujem o jej použitú boxerskú prilbu, a práve tento muž ju motivoval k rozbehnutiu svojho biznisu. V relácii This Morning dokonca ukázala moderátorom, čo môžu jej verní predplatitelia očakávať v pošte.

Nie všetci diváci však boli nadšení. Na sociálnych sieťach sa objavili vtipy aj sťažnosti. „V relácii This Morning je nejaká žena, ktorá predáva svoj vlastný pot čudákom za 10 000 libier (12 023 eur) týždenne?! My, ženy v menopauze, by sme mohli rozbehnúť skvelý vedľajší biznis,“ vtipkovala jedna diváčka. Alexia prezradila, že zarobené peniaze použila na kúpu domu a tiež na auto v hodnote 60 000 libier (72 142 eur). Teraz plánuje investovať do kúpy ďalšej nehnuteľnosti. Jej dlhodobým cieľom je otvoriť kaviareň, ktorú chce financovať z vlastných zárobkov.